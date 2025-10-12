◇プロ野球セ・リーグ CSファーストステージ第1戦 DeNA 6-2 巨人(11日、横浜スタジアム)

8回に登板し2奪三振で無失点に抑えたDeNA・伊勢大夢投手が、ファンへ喜びの声を届けました。

7回2失点と好投した先発・ケイ投手の後を受け、2点リードの8回に2番手で登板した伊勢投手。1番から始まる巨人打線に対し、先頭の丸佳浩選手をインローのストレートで見逃し三振に抑えると、続くキャベッジ選手はフォークで空振り三振に。そして泉口友汰選手をファウルフライに抑え、完璧なリリーフで勝利を呼び込みました。

試合後のヒーローインタビューで伊勢投手は「ケイは本当にいいピッチャーなのでケイのあとって打たれやすいのですが、集中していいピッチングをして試合をつなごうという気持ちでマウンドにあがりました」と、正直な告白をしつつ登板の場面を振り返りました。

この試合はリリーフカーに乗ってマウンドに上がった伊勢投手。「シーズン最終登板でまさかの5失点をしてしまったので、流れを変えようという意味で今日はリリーフカーに乗って登場させてもらいました」とルーティンを変えた理由を明かしました。

そして伊勢投手は「やっぱりリリーフカーに乗った方がいいなと思ったので、今後も継続して乗りたいと思います」と答えて、ファンの笑いを誘いました。