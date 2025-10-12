2024年に芸歴16年以上のベテラン芸人たちによる賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナリスト経験があるお笑いコンビ「ハンジロウ」が11日に放送されたテレビ東京「すっかり にちようチャップリン」（深夜0・25）に出演。落語家の一門に入門することを告白した。

ネタ披露後に「THE SECONDに出て良かったこと」について聞かれると、しゅうごパークは「いろんな仕事をいただけるようになりまして」と仕事の幅が広がったことを明かした。

その中で「落語家さんとか、そういうところ仕事をいただけて」とし「で、なんかいろいろありまして…今度僕ら『林家三平一門』に入ることになりました」と告白した。

これにはMC陣らが「えぇーーー!?」と衝撃を受けた。ハリセンボン・近藤春菜は「いろいろありすぎじゃないですか?」と仰天。ただ、「『色物』なので林家ではないです。林家三平一門の寄席とか」と、落語や講談以外の演目に出演すると伝えた。

この一門入りに土田晃之から「でも、一門とか入らなくても落語協会の、あのね…出れるじゃない」と告げられると「何か…“入れ”って言われたんですよ…」と振り返ってスタジオの笑いを誘った。