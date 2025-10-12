ÄÕ½Å¤ÎÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¤Ø¤ÎÀÜÂÔ¥·¡¼¥ó¤Ë»ëÄ°¼ÔºÇÃíÌÜ ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè38ÏÃ²èÌÌÃí»ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ
¡üÉÔËÜ°Õ¤Ê¤¬¤é¤âµÈ¸¶¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÈ©Ã¦¤¤¤ÀÊ¿Â¢
¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(Áí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á ¤Û¤«)¤ÎÂè38ÏÃ¡ÖÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡×¤Î»ëÄ°Ê¬ÀÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡ÙÂè38ÏÃ¤è¤ê¡¡(C)NHK
¡û¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿! Ê¬¤«¤Ã¤¿! ²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À?¡×
ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ27¡Á28Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ75.5¡ó¡£ÄÕ½Å(²£ÉÍÎ®À±)¤¬Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢(ÃæÂ¼È»¿Í)¤òÏ¶Íí¤·¤è¤¦¤ÈÀÜÂÔ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
ÄÕ½Å¤ÏÊ¿Â¢¤òÊú¤¹þ¤à¤¿¤áµÈ¸¶¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤¬¡¢Ê¿Â¢¤Ï·Ù²ü¿´¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÅÏ¨Âå¤ï¤ê¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤ÈÅ£¤ò»É¤¹Ê¿Â¢¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Ï¿ÍÂ´ó¾ì¤òÇ¤¤µ¤ìË»¤·¤¤Ê¿Â¢¤ò¤Ê¤°¤µ¤á¤¿¤¤¤À¤±¤À¤È¡¢ÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¤µ¤é¤ê¤ÈÊÖ¤¹¡£ÄÕ½Å¤È½÷Ïº¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ê¿Â¢¤Ï¡¢ÇÕ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÃí¤¬¤ì¤¿¼ò¤ò°ìµ¤¤Ë¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ï¤êµÈ¸¶¤Ï¤è¤¤¤Î¤¦¡×Ê¿Â¢¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¤ÎÍ·¤Ó¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¼ò¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¯¤Ö¤ó¤«µ¤¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¤½¤³¤Ë½Ù²Ï²°»Ô±¦±ÒÌç(¹â¶¶¹î¼Â)¤¬¡¢¤Ï¤Þ(ÃæÅçÎÜºÚ)¤È¤¤¯(¤«¤¿¤»ÍüÇµ)¤òÈ¼¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¤¤¯¤Ï°§»¢¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È²û¤«¤é50Î¾¤ò¼è¤ê½Ð¤·Ê¿Â¢¤Øº¹¤·½Ð¤¹¡£ÏÅÏ¨¤Ê¤é¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËµñÈÝ¤¹¤ëÊ¿Â¢¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤³¤ì¤ÏÏÅÏ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÖ¶â¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ²Ö¤Î°æ(¾®¼ÇÉ÷²Ö)¤Ø¤ÎÆþ¶ä¤È¤·¤ÆÊ¿Â¢¤¬½Ð¤·¤¿50Î¾¤ò¡¢¼Â¤Ï²Ï´ß¤ÎÉÏ¤·¤¤½÷Ïº¤¿¤Á¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤ÈÄÕ½Å¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿Ê¿Â¢¤ÏÅÜ¤ê¤â¤»¤º¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Î¶âÂ¢¤ò¶õ¤Ë¤·¤¿²Ö¤Î°æ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄÕ½Å¤Ï¡¢ÍøÂ©¤À¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ50Î¾¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿Ê¿Â¢¤Ï¡ÖÍøÂ©¤Ï¤³¤ì¤·¤¤«¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÊÖ¤¹¤È¡¢±ü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»Ô±¦±ÒÌç¤¬¤»¤¤Ð¤é¤¤¤ò¤·¤Æ²û¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¡£Ê¿Â¢¤Ï¡Ö¾éÃÌ¤À¾éÃÌ!¡×¤È»Ô±¦±ÒÌç¤òÀ©¤¹¤ë¤¬¡¢»Ô±¦±ÒÌç¤ÏÊ¿Â¢¤Ë¤Ë¤¸¤ê´ó¤ê¡¢¡ÖÄ¹Ã«ÀîÍÍ¡£¤É¤¦¤«¤â¤¦1ÅÙµÈ¸¶¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡×¤ÈÊ¿Éú¤·¤¿¡£²Ï´ß¤Îµç¾õ¤È²«É½»æ¡¢¶Ó³¨¡¢ºÙ¸«¤ÎÊú¤¨¤ë´íµ¡¤òÁÊ¤¨¤ë¡£ÄÕ½Å¤âÀâÆÀ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢½÷Ïº¤¿¤Á¤â¤½¤í¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿! Ê¬¤«¤Ã¤¿! ²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À?¡×¤ÈÊ¿Â¢¤Ï¤È¤¦¤È¤¦º¬Éé¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ø¤¨¡£±ÛÃæ¼éÍÍ¤«¤é¡¢¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ëÄÕ½Å¤Ï¡¢ÁáÂ®ÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè38ÏÃ¤ÎËèÊ¬Ãí»ë¥Ç¡¼¥¿¿ä°Ü
¡û¡Ö½øÈ×¤ÎÉúÀþ¤Î²ó¼ý¤Î»ÅÊý¤¬¸«»ö¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê¤¬¤é¤âµÈ¸¶¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÈ©Ã¦¤¤¤ÀÊ¿Â¢¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
µÈ¸¶¤Ø¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿Ê¿Â¢¤Ï¡¢¾¾Ê¿Äê¿®(°æ¾åÍ´µ®)¤«¤éÄ®Êô¹Ô¤ÎºÂ¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·Ù²ü¿´MAX¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖËÜ½ê¤Îîî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÊüÆ¢À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢1ÇÕ¤Î¼ò¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·Ù²ü¤ò´Ë¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤âº¨¤ß¸À¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢²Ö¤Î°æ¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¤¹¤ë»Ñ¤Ï¼Â¤Ë¿è¤À¤Ã¤¿¡£
Äê¿®¤Ë¶á¤¤Ê¿Â¢¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄÕ½Å¤Î·×²è¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£Íê¤Þ¤ì¤ë¤ÈÃÇ¤ì¤Ê¤¤Ê¿Â¢¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¢¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Â¢¤Ã¤Æ¡¢¿§ÃË¤Ö¤Ã¤ÆµÈ¸¶¤Ç¥«¥â¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ã¯¤â¼ê¤ò¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÄÃ°µ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿ÍÂ´ó¾ì¤â¤Á¤ã¤ó¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡×¡Ö½øÈ×¤ÎÉúÀþ¤Î²ó¼ý¤Î»ÅÊý¤¬¸«»ö¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅÜ¤ë¤É¤³¤í¤«´¶¿´¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤¤ÃË¤À¤è¤Ê¡×¤È¡¢Ê¿Â¢¤ÎÃË¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¿ï°ì¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ëÊ¿Â¢¤À¤¬¡¢ºîÃæ¤Î1790(´²À¯2)Ç¯¤Ï²ÐÉÕÅðÂ±²þÊý¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå·à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Î¡Öµ´Ê¿¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¡£Äê¿®¤ÎÂ¦¶á¤Î1¿Í¡¦¿åÌî°ÙÄ¹¤Î»Ä¤·¤¿¡Ø¤è¤·¤Îºý»Ò¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿Ê¿Â¢¤ËÂ¾¤Î´úËÜ¤¿¤Á¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ½ê¤ÎÊ¿Â¢¤µ¤Þ¡×¡Öº£Âç²¬¡×¤ÈÈó¾ï¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥´¥Ç¥ÃË¤Ï¤¤¤Ä¤ÎÀ¤¤â¿¦¾ì¤Ç¤Ï¼»ÅÊ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
Äê¿®¤¬Ê¿Â¢¤Ë´ÉÍý¤òÌ¿¤¸¤¿¿ÍÂ´ó¾ì¤Ï¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤¬1790(´²À¯2)Ç¯¤ËÀÐÀîÅç(¸½ºß¤ÎÅìµþÅÔÃæ±û¶èÄÑ)¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¹¹À¸¡¦¼«Î©»Ù±ç»ÜÀß¡£¸ÍÀÒ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ìµ½É¿Í¤ä·º´ü¤ò½ª¤¨¤¿¼Ô¤Ë¿¦¶È·±Îý¤ò»Ü¤·¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤òÂ¥¤¹ÌÜÅª¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëÄ¨È³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¶È·±Îý¡¦¶µ°é¡¦¾ðÁà°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆÈÈËÉ»ß¤ò¿Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸½Âå¤Î·ºÌ³½êÀ©ÅÙ¤Î¸»Î®¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ó¾ì¤Ë¤ÏÊ£¿ôÅï¤Î·úÊª¡¢Íá¾ì¡¢ÉÂ¼¼¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤Ï¿ôÇ¯ÄøÅÙºß½ê¤·¡¢Âç¹©¡¢ÅÉ»Õ¡¢ÏÎºÙ¹©¡¢»æ¹÷¤¤Ê¤É¤Î¼ê¶È¤äÀî¤µ¤é¤¨¡¢Ìý¹Ê¤ê¡¢ÅÚÌÚÉáÀÁ¤Ê¤É¤Î¿ÍÎÏºî¶È¤Ë½¾»ö¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£ ºî¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÂ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÏÅ·°ú¤¤·¤Æºß½êÃæ¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢½Ð½ê»þ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ºÎ¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶µ²½¡¦Æ»ÆÁ¶µ°éÅª¤È¤·¤Æ¿´³Ø¤ä¹ÖÏÃ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¶µ°é¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ýÍÆ¼Ô¤Î¤¦¤Á°ú¼õ¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¼Ô¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿ÀÑÎ©¶â¤Î¿å½à¤ËÃ£¤¹¤ì¤Ð½Ð½ê¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½ÀÆð¤ÊÀ©ÅÙ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÇ¯¤Ë¤ÏÀÐÀîÅç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ïÎ¦¤äÄ¹ºê¡¦È¢´Û¤Ê¤É¤Ë¤âÎà»÷»ÜÀß¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿Îã¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÊ¿Â¢¤Ë¼Õºá¤·¤¿ÆóÊ¸»ú²°¤Î½÷¾¡¦¤Ï¤Þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÏÃ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Î´¨¤¬¤é¤¹¡×¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤È²Ö¤Î°æ¤Î²¸¿Í¡¦Ä«´é(°¦´õ¤ì¤¤¤«)¤ËÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿½÷Ïº¡¦¤Á¤É¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤À¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ºÆÅÐ¾ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü¤¤è¤ò¼º¤Ã¤¿´îÂ¿Àî²ÎËû¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë
2ÈÖÌÜ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ42¡Á43Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ73.5¡ó¡£¤¤è(Æ£´ÖÁÖ»Ò)¤ò¼º¤Ã¤¿´îÂ¿Àî²ÎËû(À÷Ã«¾ÂÀ)¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡Ö²Î¡¢Æþ¤ë¤¾¡×¤Õ¤¹¤Þ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢ÄÕ½Å¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë»´¾õ¤ËÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡£ÇØ¸å¤Ë¤¤¤ë²ÎËû¤ÎÌç¿Í¡¦µÆËû(µ×ÊÝÅÄÉð¿Í)¤â»×¤ï¤ºÉ¡¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ë¡£Í¼Æü¤¬º¹¤·¹þ¤à²ÎËû¤Î»Å»ö¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»öÀÚ¤ì¤ÆÃî¤¬¤¿¤«¤ë¤¤è¤ÎË´³¼¤òÁ°¤Ë¡¢²ÎËû¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÉ®¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÕ½Å¤ÏÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»ÌÛÅø¤òÊû¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Ã¤È²ÎËû¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Äµ¤»ý¤Á¤ÏÄË¤¨¤Û¤ÉÊ¬¤«¤Ã¤±¤É¡¢Î¹Î©¤¿¤»¤Æ¤ä¤ó¤Í¤¨¤«? ¤ª¤¤è¤µ¤óÀ®Ê©¤Ç¤¤Í¤¨¤è¡×¤È½À¤é¤«¤¯Í¡¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·²ÎËû¤ÏÉ®¤ò»ß¤á¤º¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤Ã¤«¤é¡×¤È¤«¤¹¤«¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£²ÎËû¤Ï¿Í¤Î´é¤ÏËèÆüÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¤è¤Î´é¤ÏËèÆüÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤¤è¤¬»à¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²ÎËû¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤ÏÌÜ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤«¤Ö¤ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¶¯°ú¤Ë²ÎËû¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢¤¤è¤Î¼ó¸µ¤ËÅö¤Æ¤ë¡£Ì®¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·²ÎËû¤Ï¤¤è¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¼«Ê¬¤Î¸ý¸µ¤Ø¶á¤Å¤±¤ë¡£¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è!¡×ÄÕ½Å¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤Æ²ÎËû¤ò²¡¤·Èô¤Ð¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¤è¤¬¡Ä¡×²ÎËû¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë¤¤è¤Î»à¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÄÕ½Å¤ÏÎÏ¤º¤¯¤Ç²ÎËû¤òÍÞ¤¨¡¢Éô²°¤Î³°¤Ë¤¤¤¿µÆËû¤¿¤Á¤Ë¤¤è¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤ËÌ¿Îá¤·¤¿¡£É¬»à¤ËË½¤ìÄñ¹³¤¹¤ë²ÎËû¤ò²¡¤·¤È¤É¤á¡¢ÄÕ½Å¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Ïµ´¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À! À¸¤»Ä¤Ã¤ÆÌ¿¡¢ÉÁ¤¯¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬²¶¤¿¤Á¤ÎÅ·Ì¿¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢Ë½¤ìÂ³¤±¤ë²ÎËû¤òÄÕ½Å¤Ï¤Ò¤·¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¡£
¡û°äÂÎ¤ò¸«¤Æ¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤²ÎËû¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÆ±¾ð¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¿ÈÂÎ¤òÇä¤Ã¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤¤è¤ÏÉÂËâ¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÕ½Å¤Î¾Ò²ð¤·¤¿°å»Õ(Ê¡ß·½ÅÊ¸)¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£µÈ¸¶¤Ë¤â½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÀÉÂ¤Ë¾Ü¤·¤¤°å»Õ¤«¤éÆñ¤·¤¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¤è¤Ï¡¢Äø¤Ê¤¯Ì¿¤òÍî¤È¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯¿ÍÊÂ¤ß¤Î¹¬¤»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²ÎËû¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¤¤è¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Æ¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿¡£
¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö»à¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÞÏÀ¤À¤±¤É¡¢²Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤¤è¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È°¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö²Î¤ÎÈ±¤È¤Ò¤²¤¬¿¤Ó¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é·ë¹½¤Ê»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö²Î¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Øµ´¤Î»Ò¡Ù¤ò½õ¤±½Ð¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÄÕ½Å¼«¿È¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¿É¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢²ÎËû¤ÎÈáÁÔ¤Ê»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤¤è¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿ÇßÆÇ¤Ï¥È¥ì¥Ý¥Í¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦ºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ëÀ´¶À÷¾É¤Ç¡¢ÈéÉæÈ¯¿¾¡¦ÄÙáç¡¦¥ê¥ó¥ÑÀá¼ðÂç¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤·¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¹ü¡¦ÆâÂ¡¡¦¿À·Ð¤Ê¤É¤ò¿¯¤¹ËýÀ¼À´µ¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢16À¤µªËö¡Á17À¤µª½é¤á¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡ÁÃæ¹ñ·ÐÍ³¤ÇÅÁÇÅ¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸Í¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¤Ê¤ÉÅÔ»ÔÉô¡¦Í·Î¤¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÆÃ¤ËÍ·½÷¡¦Í·³Ô´Ø·¸¼Ô¤ÎØí´µÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÇßÆÇ¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÅÔ»ÔÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø½°±ÒÀ¸¤ÎÀÈ¼å¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÉÂ¤È¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤äÃÎ¼±¿Í¤«¤é¤Ï¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿ùÅÄ¸¼Çò¤Ï1810(Ê¸²½7)Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡Ø·Á±ÆÌëÏÃ¡Ù¤Ç¡¢¡Ö´µ¼Ô1000¿Í¤Î¤¦¤Á700¡Á800¿Í¤¬ÇßÆÇ¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸Í¸å´ü¤ÎÇßÆÇ¤Þ¤ó±ä¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¼¨¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÁÊýÌô¤ä¿å¶ä¤Þ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¿å¶ä¤ÎÉþÍÑ¤Ç²þÁ±¤Ï¤µ¤ì¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿å¶äÃæÆÇ¤òµ¯¤³¤¹´µ¼Ô¤âÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤¿¡£
»þÂå¤¬²¼¤ê1928Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎºÙ¶Ý³Ø¼Ô¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¤¬ÀÄ¥«¥Ó¤«¤é¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó¤òÈ¯¸«¤·¡¢ºÙ¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤ëÊª¼Á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÃê½Ð¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢1942Ç¯¤Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ìÇßÆÇ¤â´Þ¤á¤¿´¶À÷¾É´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Ç·àÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇßÆÇ¤Î´µ¼Ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´îÂ¿Àî²ÎËû¤ÎÌç¿Í¡¦µÆËû¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë´îÂ¿Àî·îËû¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡£·îËû¤Ï¶Ó³¨¤è¤ê¤âÁðÁÐ»æ¤ÎÁÞ³¨¤äÆùÉ®Èþ¿Í²è¤ËÍ¥¤ì¤¿ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë»Õ¡¦²ÎËû¤ÎÈÕÇ¯¤Î²èÉ÷¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸åÇ¯¤Ï³ë¾þËÌºØ¤ä·ÌºØ±ÑÀôÉ÷¤Î²èÉ÷¤ËÊÑ²½¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈþ¿Í²è¤òÉÁ¤¤¤¿¡£1804(Ê¸²½¸µ)Ç¯¤Ë»Õ¡¦´îÂ¿Àî²ÎËû¤¬Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎºÅ¤·¤¿Âé¸ï¤Î²Ö¸«¤òÂêºà¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ØÂÀ¹Þ¸ÞºÊÍìÅìÍ·´ÑÇ·¿Þ¡Ù¤¬ËëÉÜ¤Ë¤È¤¬¤á¤é¤ì¼êº¿¤Ë½è¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤È¤â¤Ë·º¤ËÉþ¤·¤¿¡£µººî¼Ô¡¦½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢°ì¶å¤Î¡ØÉü½²°¤Éô²Ö³¹¡Ù¤ä¡Ø³ê·Î¤·¤Ä¤³¤Ê¤·¡Ù¤ÎÁÞ³¨¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤è¤ò¿Ç»¡¤·¤¿°å»Õ¤À¤¬¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó(ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê)¤¬¿Õµõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿°å»Õ¤ÈÆ±¿ÍÊª¤À¡£
¡üº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ëÄÕ½Å¡õ¤Æ¤¤¤Ë¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤À¤Í¤§¡×
3ÈÖÌÜ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï20»þ38Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ71.7¡ó¡£¹Ì½ñÆ²¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬²ñµÄ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£
¹Ì½ñÆ²¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬ºÊ¤Î¤Æ¤¤(¶¶ËÜ°¦)¤Ëº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÏÂÅÄ²°°ÂÊ¼±Ò(ÀîÀ¾¸»ÖÏº)¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ä¡¢ËÌÈøÀ¯±é(¸ÅÀîÍºÂç)¤Î¡Ø¿´³ØÁáÀ÷Áð¡Ù¤ÏÂ³ÊÔ¤ò¹Ì½ñÆ²¤«¤é½Ð¤¹¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤Æ¤¤¤ä¤ß¤ÎµÈ(ÃæÀîÍã)¤Ï¼êÊü¤·¤Ç´î¤ó¤À¡£ÄÕ½Å¤Ï¥¥»¥ë¤ò¤Õ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤Î¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²«É½»æ¤ÎÅô¤ò¼é¤ë¤³¤È¤À¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÄÕ½Å¤Ï¡¢½ñÊªÌä²°¤Î³ô¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð½ñÊª¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÏ©¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏËÜ¤òÎ®¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£²«É½»æ¤ä¶¸²Î¤ò¹¾¸Í¤Î³°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Û¹ñ¤Ë¤â¹¤á¤è¤¦¤ÈÄÕ½Å¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Æ¤¤¤¬¡Ö°Û¹ñ? ¤½¤ì¤Ï½ÕÄ®ÀèÀ¸(²¬»³Å·²»)¤â¤É¤ì¤Û¤É¤ª´î¤Ó¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤«!¡×¤È´î¿§¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤Ä¤è(¹â²¬Ááµª)¤Ï¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤À¤Í¤§¡×¤È¤ß¤ÎµÈ¤ÈÈù¾Ð¤ß¹ç¤¦¡£
¤½¤³¤ËµÆËû¤¬¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤ÏÉÔµÈ¤Ê»öÂÖ¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£µÞ¤¤¤Ç¹Ì½ñÆ²¤ò¸å¤Ë¤·¡¢²ÎËû¤Î½ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÀ¨»´¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÕ½Å¤¬°½Û´Ä¤«¤éÃ¦¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡×
¤³¤³¤Ï¡¢µçÃÏ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ²º¤ä¤«¤Ë¤Æ¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦ÄÕ½Å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î½ÐÈÇÊª¤¬¸¶°ø¤Ç½ÐÈÇÅýÀ©Îá¤ò¾·¤¤¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÃÏËÜÌä²°¤äµººî¼Ô¡¢³¨»Õ¤ÎÌÌ¡¹¤Ë¼Õºá¤·¡¢¤³¤ÎµçÃÏ¤òÃ¦¤¹¤ëºîÀï¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤½¤ÎºîÀï¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡£»³¤Î¤è¤¦¤ÊÁð¹Æ¤ò1·î¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌµÃã¤ÊÄó°Æ¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¡Àî½Õ¾Ï(Á°ÌîÊþºÈ)¤äËÌÈø½ÅÀ¯(¶¶ËÜ½ß)¡¢½É²°ÈÓÀ¹(ËôµÈÄ¾¼ù)¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÏÂÅÄ²°¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿À¯±é¤È¤ÎÃç¤â½¤Éü¤·¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î°ÂÅÈ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÕ½Å¤¬°½Û´Ä¤«¤éÃ¦¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸±¤·¤¤´é¤è¤êº£¤Î´é¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤Í¡×¡ÖÆüËÜ¶¶¤ÎÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö¤âÉ÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Öº£¤Ç¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¸¢²¼¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡×¡ÖÂçÏÂÅÄ¤µ¤ó¾¦ÇäÅ¨¤É¤³¤í¤«¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÍê¤â¤·¤¤Ì£Êý¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¡¢ÄÕ½Å¤Î¶á¶·¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢È¯Îá¤µ¤ì¤¿½ÐÈÇÅýÀ©Îá¤Ï¹¾¸ÍËëÉÜ¤¬½ÐÈÇÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿µ¬À©¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎË¡ÎáÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¿¨½ñ¤äÌ¿Îá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¡£ÆÃ¤Ë´²À¯¤Î²þ³×´ü(1787¡Á93Ç¯)¤Ë¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¶¯²½¤·¤¿½ÐÈÇÅýÀ©¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢À¯¼£ÈãÈ½¤äÉ÷Â¯ÉÁ¼Ì¡¢¹¥¿§ËÜ¤Ê¤É¤ò¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤¿¡£½ÐÈÇÅýÀ©¤Ï¡¢ËëÉÜ¤Î¸¢°Ò°Ý»ý¤ä¼Ò²ñÃá½ø¤Î°ÂÄê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¯ºö¤È¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¸²½³èÆ°¤Î¼«Í³¤òÀ©¸Â¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤ÏÈãÈ½¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ëµººî¼Ô¤äÃÏËÜÌä²°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÏºî¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1758(ÊõÎñ8)Ç¯¡¢¹ÖÃÌ»Õ¡¦ÇÏ¾ìÊ¸¹Ì¤¬¡Ø¿¹¤Î¼¶¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÂÏ¿ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËëÉÜ¤ÎÅý¼£ÈãÈ½¤È¤ß¤Ê¤µ¤ìÂÇ¤Á¼ó¹öÌç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½ÐÈÇÅýÀ©¤¬Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Û¤É¸·³Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹»öÎã¤À¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò(ÊÒ²¬°¦Ç·½õ)¤ÈÀ¾Â¼²°Í¿È¬(À¾Â¼¤Þ¤µÉ§)¤À¤¬¡¢Âè19ÏÃ¡ÖÎÚ¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£Â¹Ê¼±Ò¤Ïµ¶ÈÄ»ö·ï¤¬¸¶°ø¤ÇË×Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÙ¡¹¤ÈÈÇ¸µ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï»àË´¤Ë¤è¤ëÂà¾ì¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»×¤ï¤ÌÉü³è¤ËSNS¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Í¿È¬¤ÏºîÃæ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÄ»µïÀ¶Ä¹¤ÎºîÉÊ¤òºÇ¤âÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´²À¯Ç¯´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈþ¿Í²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÄÕ½Å¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡üÄÕ½Å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î´é¤È¥»¥ê¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
Âè38ÏÃ¡ÖÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡×¤Ç¤Ï¡¢1790(´²À¯2)Ç¯¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¾¾Ê¿Äê¿®¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÈÇÅýÀ©Îá¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢ÃÏËÜÌä²°¤ÏµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Ë¡Îá¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤ÏÃÏËÜÌä²°¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿²ñ¹ç¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¡¢»öÂÖ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ì·×¤ò°Æ¤¸¤ë¡£°ìÊý¡¢Äê¿®¤ÏÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¤ËÄ®Êô¹Ô¤Ø¤Î¾º¿Ê¤ò¥Í¥¿¤Ë¿ÍÂ´ó¾ì¤òºî¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£ÄÕ½Å¤¬¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ßÎôÀª¤ò²¡¤·Ìá¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ëÃæ¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤ÏºÇ°¦¤ÎºÊ¡¦¤¤è¤òË´¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃíÌÜÅÙ¥È¥Ã¥×3°Ê³°¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Î¤¢¤Þ¤ê¡ÖÆüËÜ¶¶¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡×¤ÈËÌÈøÀ¯±é¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Î»Ñ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¶î¤±½Ð¤·¤Î¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿ÄÕ½Å¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î´é¤È¥»¥ê¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÎ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¼«³Ð¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤½¤ó¤ÊÄÕ½Å¤ò¸«»ö¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÄá²°´î±¦±ÒÌç¤Ï³ô¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¯±é¤È¤ÎÏÂ²ò¤Î¾ì¤òÍÑ°Õ¤·¡¢½ÐÈÇÅýÀ©Îá¤Ø¤ÎÂÐºö¤Î¾ì¤Ç¤â¤Ä¤ë¤·¾å¤²¤ò¤¯¤é¤¦ÄÕ½Å¤Ë½õ¤±½®¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¡£¤¹¤°¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ëÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ê´î±¦±ÒÌç¤ÎÂ¸ºß¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Êª¸ì½øÈ×¤Ç¤Î·ùÌ£¤ÊÅ¨Ìò¤À¤Ã¤¿º¢¤¬²û¤«¤·¤¤¡£
¼¡¤ËÊ¿Â¢¤Ë¸«»ö¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤¿Äê¿®¤Î¥·¡¼¥ó¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¡£Äê¿®¤ÏÃÏËÜÌä²°¤¿¤Á¤ÎÊªÎÌºîÀï¤ËÂÐ¤·¡¢»Ø¿Þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ó¿ô¤ò1Å¹¤Ë¤Ä¤Ç¯1ÅÀ¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë²«É½»æ¤ä¶Ó³¨¤Ê¤É¾åÊý¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Ê¿Â¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥×¥é¥¤¥É¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÏËÜÌä²°¤Î³ôÃç´Ö¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ÆÁÀî¾·³²È¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¹¾¸Í¤¬ÆüËÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Äê¿®¤Î¼«Éé¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÄÕ½Å¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤ç¤¦12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè39ÏÃ¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÌÈøÀ¯±éºî¤Î3ºîÉÊ¤ò´©¹Ô¤·¤¿ÄÕ½Å¤¬¡¢ÀäÈÇÌ¿Îá¤ò¼õ¤±Êô¹Ô½ê¤ØÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¤Ï²ÐÉÕÅðÂ±²þÊý¤È¤·¤Æ½ÐÆ°¤¹¤ë¡£
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をいちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内延計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。
