“命をいただく”衝撃の光景も…「われら百姓家族」取材Dが目の当たりにした想像以上の自給自足生活 令和の今、再び伝える意義とは
●『北の国から』とも重なる人気シリーズに
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が、1995年10月の番組スタートから30周年を迎えた。これを記念して、話題を
集めた作品と「その後」の物語を、5週連続で放送している。
12日に放送される第2弾は、山奥で自給自足の暮らしを目指す父と6人の子どもたちを追った「われら百姓家族」(2000年〜)。番組歴代最長の20年にわたる長期取材を行い、今回「その後」の取材でこの家族と8年ぶりに再会した込山正徳ディレクターが、その生活を目の当たりにしての印象や、現在の子どもたちから感じることなどを語った――。
「われら百姓家族」大森さん一家 (C)フジテレビ
○ニワトリの首をはね、イノシシやシカを自分たちで解体
この家族を取材することになったきっかけは、込山Dが図書館でふと手にした一冊の本。それが、大森昌也さんの書いた『六人の子どもと山村に生きる』だった。
当時、テレビディレクターの仕事に一区切りがつき、「人間が生きていく中でお金だけでいいのだろうか…」と考えていた上、子育ての真っ最中だったこともあり、「山で子育てしながら暮らしてる人がいるのか…」と興味を持って現地を訪れた。
実際にその自給自足生活を目の当たりにすると、「本を読んで想像していた以上に、自分たちで何でもやっていたんです。野菜や米を作るのは当然のこと、ニワトリの首をはねて食料にして、イノシシやシカも自分たちで解体していましたから」という衝撃の光景が。
その中で気づいたのが、「思春期になり町に行っていろんな情報に触れるようになると、この生活が嫌だと思う子どもが出てくるようになっていたんです」と、複雑な思いを抱えた姿。ここから、「単に自然の中で自給自足の生活を送る家族を追うだけではなく、人間の成長物語にもなって深いドキュメンタリーになる」と予感して撮影がスタートした。
○研修に来た若い女性たちと恋に落ちる
2000年に放送された第1回は、四季を追って1年間密着して番組にすると大きな反響に。そこから、BSも含めて計7回放送され、番組歴代最長20年の長期取材シリーズとなった。
動物を食料にする、いわゆる“命をいただく”場面は、シリーズの中でも印象的なシーンだが、それ以上に込山Dが興味深かったというのは、若者たちの交流。この自給自足生活に泊まり込みの研修で来た若い女性が大森家の男子たちに興味を持ち、交際に発展し、実際に長男と次男はそのまま結婚に至った。
こうして恋をして、家族が増えていくなど人生を歩む姿、さらには都会への憧れ、父親が男手一つで子どもたちを育てていく境遇、離れていった母への葛藤などは、あの『北の国から』(フジテレビ)とも重なる。
そんな名ドラマと同様に人気シリーズになったのは、「6人のきょうだい、それぞれの成長をそれぞれの年代で見ることができたというのが、視聴者の皆さんにとっても興味深かったのではないでしょうか。その様子をカメラを入れても嫌がらずに撮影させてくれたことが、長く続いた理由だと思います」と分析。
ちなみに、「われら百姓家族」の完結編(2017年)と、『北の国から』の最終回(2002年)のサブタイトルは共に「遺言」だが、「多少意識したかもしれないですね(笑)」とのことだ。
●“進化”していた次男の田舎暮らし
前述の通り、昌也さんは泊まり込みの研修を受け入れ、この生活を世に広めたいと本を執筆した経緯もあることから、込山Dの取材もすぐに受け入れてくれたのだそう。当時は見逃し配信もないため、後日、放送を見せると「すごく気に入ってくれて、周囲の人に見せて回っていました(笑)」と喜んでいたという。
子どもたちも、「僕らが取材に来るとすごく喜んでくれました。そこからの長い付き合いで、もう親戚のおじさんのような関係でした(笑)」と、すんなり溶け込んだ込山Dは、子どもたちが東京に来た際には、自宅に泊めたこともあったのだそう。こうして信頼関係が築かれ、ありのままの姿を映し出すことができたのだ。
その関係性は、今回の「その後」の取材で、8年ぶりに訪ねた次男と再会する場面からも、変わらないことが伝わってくる。
現在の次男の生活スタイルは、「お父さんの自給自足を、現代に当てはめてやっているんです。とても素敵な憧れの田舎暮らしを実践していて、いいなあと思いましたね」と、当時から“進化”していた。
また、それぞれが大人になった他の子どもたちについては、体力はもちろんのこと、知識の豊富さに驚かされたそうで、「みんなきちんと教育を受けていなかったのに、どんどん吸収していくので、とても頭がいいんです。一人の女の子は、定時制高校に通って、看護師の学校に行って資格を取りましたから。相当努力もしたと思いますが、根本的に賢い子たちだなと思います」と印象を語った。
ヤギを飼う子どもたち (C)フジテレビ
○膨大な取材記録＆新撮映像で新たな作品に意欲
この家族を取材して、ドキュメンタリー制作において改めて大事だと実感したのは、「体験する」ということ。取材中は、田植えや稲刈りなどを教えてもらいながら一緒に行ったが、これにより「どれだけ大変な作業かというのが身を持って分かって、感じることがたくさんあるし、一家の皆さんが“ここまでやってくれるんだ”と信用してくれることにもつながるんです」と明かす。
その手法は、今回の『ザ・ノンフィクション』30周年特別企画の第4弾(10月26日放送予定)で登場する、女装愛好家のキャンディ・H・ミルキィさんを最初に取材した際にも実践。「女装家の皆さんを取材するにあたって、自分もやってみようと思って、当時、亀戸にあったエリザベスという女装クラブに行ったんです。女性の服を着て化粧した顔が、母親にそっくりでした(笑)」といい、取材相手の気持ちを少しでも理解しようと向き合っている。
『ザ・ノンフィクション』の30周年というタイミングで、歴代最長取材シリーズとして今回再び放送されることになった「われら百姓家族」だが、令和の今、この家族の物語を伝えることに、意義を感じているという。
「都会での生活がキツくて、地方に移住しようという人たちが増えている中で、一周回ってこの映像は興味深いと思うんです。田舎暮らしの参考にもなるかもしれないし、子どもを育てていくということについて考える機会にもなる。この生活をしたほうがいいなんて主張する気は全くないですが、一つのヒントになる素材ではないかと思います」
そして、膨大な取材記録の映像を活用し、その後の子どもたちの姿をさらに追うことで、「また新しく作品が出せたらいいなと思います。テレビで放送してもらえるのか、映画にできるのかは分かりませんが、面白い映像が山ほどありますので」と意欲を見せている
●込山正徳1962年、横浜生まれ。日本大学芸術学部卒業後、アジア貧乏旅行を経てフリーのディレクターに。90年頃から主にドキュメンタリー番組を制作し、『春想い 初めての出稼ぎ』(フジテレビ)でギャラクシー選奨受賞。『生きてます16歳 500gで生まれた全盲の少女』(同)でATP賞・総務大臣賞受賞。『ザ・ノンフィクション』では、「われら百姓家族」のほか、「天国で逢おう」「女装と家族と終活と 〜キャンディさんの人生〜」などを手がけている。05年には、自身の体験を記録した著書『パパの涙で子は育つ シングルパパの子育て奮闘記』を出版。11月には映画『はだしのゲンはまだ怒っている』が公開される。
