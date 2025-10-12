

この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。

■これまでのあらすじ

妹を追い込んでいたのは、ボスママと7人の取り巻きたち。嫌がらせされた妹のために復讐を決めた姉は、カツラと眼鏡をつけて双子の妹に成りすます。まずは敵情視察とばかり学校公開へ。すると早速ボスママから嫌味を言われるのだった。



一触即発!?学校でケンカはNG

ママ界はめんどくさいカツラと眼鏡で双子の妹に成りすまし学校公開に潜入したリゼ。声をかけてきたボスママと速攻で一触即発の状態になります。得意のケンカでねじ伏せても良かったのですが…学校でケンカしたら困ると甥に止められるのでした。すると取り巻きの一人が声をかけてきました。ランチ会に誘われたのです。どう考えても和気あいあいとランチ…という感じではなさそう。ケンカはダメだけど…ここは一発かますチャンス!?



著者：横山 了一 (KADOKAWA)

