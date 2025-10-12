◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 第２日（１１日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

１４歳アマチュアの赤穂（あこう）未来（兵庫・広陵中３年）が７５位から出て５バーディー、ボギーなしでこの日ベストの６７をマークし、１７位で自身初の決勝ラウンド（Ｒ）進出を決めた。

「インは難しくて、耐えるゴルフになると思ってた」とパーを重ね、前半の１７番パー４でグリーン手前６ヤードからアプローチを直接入れてチップインバーディー。「そこからけっこう波に乗れた」。後半は１、３、６、８番でバーディーを重ね、ボギーなしで終えた。「けっこういいゴルフができた。雨の中で６７は満足してます」と喜びをにじませた。

レギュラーツアー初出場となった前週の日本女子オープンは予選落ちに終わった。同大会開幕前の練習ラウンドでは、同じ兵庫県出身で憧れる古江彩佳（富士通）一緒に回った。「古江さんは真剣に練習していて、あまり話せなかったけど、マネジメントとか勉強になることは多かった」。海外メジャー覇者との貴重の時間が糧となり、好スコアにもつながった。

趣味は音楽鑑賞。自宅ではＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥなどお気に入りの曲の鼻歌を口ずさむ、中学生らしい一面もある。ゴルフ場に出れば、身長１５４センチ、体重４５キロの小さな体でプロ顔負けのプレーを披露。この日の平均飛距離は出場選手で５番目に短い２１５ヤードだったが、ショット精度や小技が光った。

今大会は１６歳の岩永杏奈（大阪桐蔭高２年）が３打差７位で予選突破するなど、アマチュア旋風が起きている。トップと５打差の赤穂は「明日もこのスコアを出すのは厳しいけど、家族やみんな見に来てくれているので、その声援に応えながら、できるだけいいスコアが出るように頑張りたい」と声を弾ませた。