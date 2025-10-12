◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日午前９時８分開始予定）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦のスタメンに「４番・右翼」で名を連ねた。この試合で勝ったチームが地区シリーズ突破を決めてドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ進出となり、負けたチームは今季が終了する大一番だ。

本拠地も近く、同じナ・リーグ中地区というライバル対決。レギュラーシーズンでは両リーグ最多９７勝（６５敗）を挙げたブルワーズが地区優勝し、９２勝（７０敗）のカブスは５ゲーム差で２位だった。

ワイルドカードでポストシーズンに駒を進めたカブスは、本拠地でのパドレスとのワイルドカードシリーズで１勝１敗の第３戦を３―１で制して突破。地区シリーズは敵地で２連敗して追い込まれたが、本拠地で２連勝して巻き返し、逆王手をかけて勝負の行方は第５戦に持ち越された。

カブスの先発は本来は救援のポメランツ。中４日で今永昇太投手（３２）の先発も予想されたが、ブルペンからスタートすることになった。カウンセル監督は今永について「昇太には『君は今日の先発ではない。ブルペンで投げる準備をして欲しい。いつ投げるかは分からない。投げるためのルーチンをこなしてくれ』と伝えた。彼はそれを理解してくれた」と試合前の会見で明かした。

今永は１０月１日（同２日）のワイルドカードシリーズ第２戦、本拠地・パドレス戦ではオープナーの起用もあって２回からマウンドに上がるも、本塁打を浴びるなど４回６７球を投げて３安打２失点。６日（同７日）の地区シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦は先発したが、３回途中４６球で２本塁打を浴びるなど５安打４失点でＫＯ。登板した試合はいずれもチームが敗れていた。