【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2ー2 パラグアイ代表（10月10日／パナソニック スタジアム 吹田）

【映像】ピンポイントクロス→劇的同点弾

窮地の日本代表を救うクロスだった。後半アディショナルタイムに生まれた同点ゴールをアシストした伊東純也のピンポイントクロスが話題を集めている。

10月10日にサッカー日本代表は、4大会ぶり9度目となるFIFAワールドカップ出場を決めたパラグアイ代表と対戦。後半アディショナルタイムまで相手にリードされる難しい試合展開で、伊東の右足が同点ゴールを呼び込んだ。

1-2のビハインドで迎えた90+4分、セットプレーのセカンドボールを右サイドで回収した伊東は、一度右足でコントロールしてからボックス内にアウトスイングのクロスを送り込んだ。

相手GKが飛び出しにくい弾道のクロスに対してニアで瀬古歩夢が潰れると、ファーの上田綺世がフリーとなり、そのまま頭で押し込んだ。

劇的同点ゴールを演出した伊東のピンポイントクロスはSNSで話題を集め、ファンからは「伊東純也選手のクロスすごかったな」「IJのクロスが完璧すぎる」「上質なクロスだった」「痺れる弾丸クロス」「ナイスクロス＆ナイスヘッド」「ここ1番でナイスクロス！」「神クロス」「今日もキレキレやったな」「頼れる男」「本当に伊東純也が戻ってきた感じ」と称賛の声が寄せられた。

試合終了間際の劇的弾で2ー2に追いついた日本代表は、14日に格上のブラジル代表と対戦する。

（ABEMA／サッカー日本代表）