

レトロな喫茶店「アレッタ」の店主・栗原薫さん90歳（写真：ヒダキトモコ撮影）

【写真】元気すぎる90歳・栗原さんが欠かさない「意外な食事内容」と「愛用する韓国コスメ」

これから人は100年生きるという。しかし、お金や孤独、健康不安がなく老後を迎えられる人はどれくらいいるだろう。年を取ることが怖いーー。

多くの人が漠然とした不安を抱く中、老後の人生こそ謳歌している人もいる。その元気は、気力は、生きがいは、いったいどのようにして手に入れたのか。本連載では、“後期高齢者”になってなお輝いている先達に、老後をサバイブするヒントを聞く。

今回は前回に続き、喫茶店「アレッタ」を経営し、休みなく週7日店に立ち続ける“驚異の90歳”栗原薫さんにお話を伺った。

前回記事を読む→【｢43歳で喫茶店を開業｣｢乳がんで手術も1週間で復帰｣ 90歳の喫茶店店主が《がん罹患後も週7で店に立つ》ワケ】

元気すぎる90歳「毎朝のルーティン」

「長生きの秘訣？ なんにもないわよ。ただのんきに生きてきたら、この年になったのよ」

御年90歳の現役喫茶店店主・栗原薫さんは、おどけたように笑う。経営する喫茶店「アレッタ」は、定休日なしで週7日開けている。



オーナーでもありながら、調理から接客、掃除まで1人で行っている（写真：ヒダキトモコ撮影）

そのパワフルさは、母親ゆずりだという。

「地主の家に嫁いで“奥様”をしていたのに、40歳過ぎてから助産師になって、村のお産はほとんど母が取り上げたの」

その母の4女である栗原さんも、専業主婦だった43歳のときに一念発起して自宅の1階に店をオープンさせた。

昨年は乳がんの手術のために店を1週間ほど休んだが、その後驚く回復力を見せ、以降は休みなく毎日午前9時から午後7時まで1人で店に立つ。

【写真を見る】元気すぎる90歳・栗原さんが欠かさない「意外な食事内容」と「愛用する韓国コスメ」（14枚）

「のんきに生きて」いるとは思えない栗原さんの1日は、毎朝6時の体操からスタートする。

ベッドに仰向けに寝たまま、両腕を頭の上まで思い切り上げ下げ50回。両足をベッドから浮かせてバタ足。終わったら片足ずつ天井に向かって上げ下ろし。左右それぞれ50回繰り返す。

それから起き上がってベッドの縁に座り、両足を揃えて上げ下げ50回。次に両腕を肩まで上げて、指の腹に力を入れて頭皮をガーッとマッサージ。肩と腕全体をよく動かしながら15分。最後は両耳をぐいっと引っ張る。

ここまで終わったら、ルーフバルコニーへと移動。朝日を浴びながら全身を動かす体操をして、最後は大きく深呼吸。



驚くほど肌がツヤツヤだ（写真：ヒダキトモコ撮影）

「体操はだいたい1時間くらいだね。全部、自己流よ。体のどこを動かしたら気持ちがいいか、楽になるかを考えながらやっています。ルーフバルコニーは20畳くらいあって、2階だけど周辺に高い建物がないからすごく見晴らしがいいの。体操が終わったら、椅子に座ってちょっと一休みするんです」

空を見上げて、22年前にがん闘病の末に亡くなった長男に話しかけて、心を整える。

店を開けたら19時まで休みなし

体操が終わったら、栗原さんの頭は仕事モードに。

まず同居する娘の真紀さんに教えられたお手製レモン水をごくごくと飲む。無農薬レモン2〜3個をくし切りにして1.5リットルのポットに入れ、温泉水を注いだもので、疲労回復やレモンに含まれるクエン酸には抗がん作用があると言われているという。

「このおかげで疲れないし、体調もいい」と、朝晩愛飲している。



常連客とのおしゃべりに興じる栗原さん（写真：ヒダキトモコ撮影）

朝食と夕食は真紀さんが用意してくれる。朝は栗原さんが大好きなおにぎりかサンドイッチ。パパッと食べたら洋服を選んでメイク、仏壇に手を合わせて、8時には階下の店に下りる。

ちなみに栗原さんは、メイクしない日はないという。

店に出たら、怒涛のタイムスケジュールだ。

8時からモーニングの下準備。

9時の開店と同時にモーニングの常連客たちが来店。てきぱきとパンを焼き、コーヒーを淹れて、テーブルに運ぶ。栗原さんも席について一緒におしゃべりを楽しむこともしばしば。

10時半からはランチの準備に取り掛かる。サービスの手作り前菜はあらかじめ皿に盛りつけてラップをかけておく。



お客さんからも評判の栗原さんお手製の前菜。数種類が山盛りになっているボリュームに感激（写真：ヒダキトモコ撮影）

「私1人しかいないから、とにかくお客さんを待たせないために早め早めの段取りしておくのよ。手を遊ばせない」と栗原さん。

11時半にランチタイムがスタート。店が混みだすと、オーダー、調理、配膳、食後のコーヒー、会計まで、何度も厨房とホールを往復する。



手を動かしながら、「頭の中には2つ、3つ先の段取りが入っている」と栗原さん（写真：ヒダキトモコ撮影）

栗原さんが欠かさない「食事の内容」

15時からは翌日の仕込みだ。人気メニューのハンバーグは1回に3kg分のひき肉を手でこねて成型し、冷蔵庫で寝かせる。

その間も厨房とホールを行き来しながら、お客さんとおしゃべりを楽しむ。孫やひ孫のような若いお客さん相手にも会話のタネは豊富で、栗原さんの痛快なしゃべりっぷりに幾度も笑いが生まれていた。

17時、接客の合間に娘の真紀さんが用意した夕食を食べる。昼食は食べる時間がないので、10時間ぶりの食事だ。真紀さんが栄養のバランスと栗原さんの好みを考えて作ってくれる。



この日の夕食はイタリアン。ラザニアは特に栗原さんが気に入っているメニューの1つで、1度にこの大皿の半分くらいを平らげてしまう（写真：栗原さん提供）

過去にイタリアで暮らしていた真紀さんが多く作るのはイタリアン。一般にシニアは和食ばかりという人も多いが、栗原さんはこってりしたものも大好きで、真紀さんよりも多い量をペロリと食べるという。

19時に閉店。しかし、まだ休まらない。厨房の片づけや仕込み、店内の清掃が残っている。毎日、椅子を全部引き出して、ほうきで隅々まで掃いてから、丁寧にモップ掛けをする。

「けっこう力仕事ですよ。でも体が慣れているからね。あっという間にやっちゃいます」

1日の作業を完了して、2階のリビングにあがると19時半を過ぎている。ようやくひと息いれてから、20時に入浴。毎日必ず入浴剤を入れて湯船に浸かっている。

その後、スキンケアやストレッチをして、22時に就寝。

繰り返しになるが、このルーティンを「90歳」が毎日やっているのだから驚きだ。自民党の高市早苗新総裁ではないが、「働いて働いて働いて働いて働きます」を地で行く栗原さんなのだ。



「アレッタ」の人気メニューの1つ、ポークソテー（写真：ヒダキトモコ撮影）

「韓国コスメ」やファッションが大好き

忙しい日々の中でも、メイクとファッションは楽しみな毎日のルーティンである。化粧品は真紀さんが、栗原さんの好みそうなものをあれこれとネットで買ってくれるという。最近のお気に入りは、「韓国コスメ」。

「ツヤが命」という栗原さんが愛用するのは、若い女性にも人気の「ByUR（バイユア）」の化粧下地だとか。



栗原さんが愛用する、金沢の金箔コスメ「KINKA」の化粧水（写真左）と、韓国コスメ「ByUR（バイユア）」の下地（写真：栗原さん提供）

クローゼットには赤、白、青、黄、茶、紫、緑……あらゆる色の洋服が揃っている。以前は百貨店に出かけてショッピングを楽しんでいたが、今はもっぱらカタログ通販を利用している。

「洋服はその日の天気や気分で選んで、毎日違うものを着ます。洋服選びは楽しいわね」

取材の日は真っ赤なチュニックに白いパンツ。鮮やかな色を着こなし、きれいな姿勢ですらりと立つ。

目も耳も現役。老眼鏡なしで新聞を読み、耳も不自由はない。

「厨房で料理をしていても、常にホールの様子に耳をこらしているからね。悪口だってなんだって聞こえちゃうんだから（笑）」



開業当初の栗原さん。当時からおしゃれが好きだった（写真：栗原さん提供）

このように“健康優良シニア“の栗原さんだが、気をつけているのは室内転倒だ。実は80歳を過ぎた頃、自宅2階の階段を踏み外し、上から下まで転げ落ちてしまった。

ものすごい勢いで下まで落ちたとき、栗原さんはとっさに頭の中で自分の名前をそらんじた。あー、ちゃんと言えるから大丈夫だと思ったという。

念のため整形外科に行くと、指の骨にちょっとひびが入っていたが、あとは無傷だった。そして医師は感心したように、栗原さんにこうたずねた。

「ずいぶん体がしっかりしていますね。柔道でもやっていらしたんですか？」

栗原さん、大事に至らず何より。ちなみに柔道経験は皆無だそうだ。



週7日、休みなしで朝9時から夜19時まで働く栗原さんの体力は恐るべしだ（写真：ヒダキトモコ撮影）

億劫に負けたら老いていく

その若さと健康を支える要素は生まれ持ったものもありそうだが、一番は栗原さん自身の強い意志だろう。

「自分のことは自分でやる。これは絶対。口で言うのは簡単だけど、自分に厳しくしないとなかなかできないわよ。年寄りはね、周りの人にやさしくされるとすぐ甘えてしまうから。やってもらったほうが楽だしね。でもそうしたら体力も落ちて、体はみるみる使えなくなっていきます」

栗原さんはきっぱりと言い切る。

日常生活の些細なこと、たとえば荷物を持ってもらう。戸棚のものを取ってもらう、部屋の掃除をしてもらう、洗濯ものをたたんでもらう、広げたものを片づけてもらう……。

やれば自分でできることを人にやってもらい楽をしていたら、どんどんできることがなくなってくる。なんでもなかったことが、億劫になってくる。「億劫に負けたら気持ちから老いていくよ」と栗原さんは言う。



見た目や体力だけでなく、どんな年齢層のお客さんともコミュニケーションがとれる気持ちの若さにも驚く（写真：ヒダキトモコ撮影）

自分でできることと人に甘えていいことのさじ加減。これはシニアに限らず耳が痛い人は多いのではないか。年老いた親がいる場合、家族もつい甘やかしてしまうことがある。

栗原さんの場合、娘の真紀さんがしっかりとコントロールしてくれている。

「娘は私を動かすさじ加減がうまいのよ。やればできることは自分でやりなさいよって、手を貸さない。店のことには口出ししないけど、掃除だけはうるさくて、常にきれいにしておかないと怒られちゃう。でも、窓ガラス拭きは黙ってやってくれるの。窓ガラスを拭くのは大変なのよ」



毎日店に出て、お客さんと接することも健康でいられる秘訣だという（写真：栗原さん提供）

ケンカした娘に贈ったもの

小さなケンカはしょっちゅうで、軽く頼んだことを「自分でできるでしょ！」とぴしゃりと返されることもあるが、「これ好きそう」と化粧品や洋服、健康グッズを買ってきてくれる。料理上手の真紀さんが作る手が込んだ食事は毎日の楽しみだ。

かつて栗原さんが息子の妻とのすれ違いをこぼしたときは、「あなたの最愛の息子が選んだお嫁さんだから、そんなふうに言っちゃダメ」と一喝。愚痴につきあってくれなかったと、栗原さんは苦笑いする。



この連載の一覧はこちら

夫を9年前に亡くしてから、真紀さんとの気ままな2人の暮らしが始まった。時々、栗原さんは真紀さんに宛てて手紙を書く。

「ケンカした夜は、ベッドに入っても『言いすぎちゃったな』と考え始めると眠れなくなって、夜中にごめんねって手紙を書くの。日頃の感謝は書き出すととまらなくなって、下手な字でつらつらと何枚も書いちゃう」

手紙だと意地も照れもなく、娘への素直な気持ちを伝えられる。「あなた、手紙はうまいわね」という真紀さんに、すかさず「そうでしょ」と胸を張る栗原さんだ。

家族といえども難しいのが親子の関係。老親との同居となるとなおさらだ。しかし2人を見ていると、その関係性に何かヒントが隠れているような気がしてきた。



お客さんが撮影してくれた、栗原さんと娘の真紀さん（写真：栗原さん提供）

前編の記事はこちら→→【｢43歳で喫茶店を開業｣｢乳がんで手術も1週間で復帰｣ 90歳の喫茶店店主が《がん罹患後も週7で店に立つ》ワケ】

（桜井 美貴子 ： ライター・編集者）