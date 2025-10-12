½½Ì£¡¢¿åÃå»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£ÂçÃÀÈäÏª¡ÖÎÉ¤¤Ì£¤¬½Ð¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦#2i2¤Î½½Ì£¤¬¡¢10ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±»ï¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÃå»Ñ¤Ç¡ÄÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀÈäÏª¤·¤¿½½Ì£
¢£½½Ì£
¡½¡½¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉ½»æ½Ð±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤Ï±ü¤æ¤¤¤¬´¬Ëö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ±¤¸»¨»ï¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÏÂÉ÷¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ªÅöÆü¤Ï¾¯¤·±«½÷¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢À¸Áþ¤ÎÂç±«¤Ç³°¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÏÂ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎÉ¤¤Ì£¤¬½Ð¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»¨»ï»£±Æ¤Ç¾¯¤·¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ½½Ì£²Ä°¦¤¤¤Ê¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½LAST TOUR¡ØPages of You¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Îå«¡É¤ä¡È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤â2¸ø±é¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è²ò»¶¤Þ¤Ç2¥ö·î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È5Ç¯Á°¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤È¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿¼¤¤å«¤Ç·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿É¤¤¤³¤È¤ä¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¹¬¤»¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ä¤ê¤ÎÆü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÏºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë½ÂÃ« Spotify O-EAST¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¡¢»ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£#2i2 ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊõÊª¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¸Ä¿Í³èÆ°¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
