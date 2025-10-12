

栗原薫さん、90歳。47年前に喫茶店を開業し、今も現役で店に立っている（写真：ヒダキトモコ撮影）

これから人は100年生きるという。しかし、お金や孤独、健康不安がなく老後を迎えられる人はどれくらいいるだろう。年を取ることが怖いーー。

多くの人が漠然とした不安を抱く中、老後の人生こそ謳歌している人もいる。その元気は、気力は、生きがいは、いったいどのようにして手に入れたのか。

本連載では、“後期高齢者”になってなお輝いている先達に、老後をサバイブするヒントを聞く。

定休日なしの「週7日営業」

東京・目黒の閑静な住宅街にある喫茶店「アレッタ」。店主の栗原薫さん（90歳）が自宅の一画を改築して、1978年に開業した昭和レトロな純喫茶だ。

「コーヒーと軽食と憩いの場」として、ご近所の常連客からサラリーマン、親子連れ、高校生まで幅広い客層に愛されている。



東京・目黒区碑文谷にある喫茶店「アレッタ」（写真：ヒダキトモコ撮影）

驚くべきは、定休日なしの週7日営業。90歳を迎えた今も毎日午前9時から午後7時まで、仕入れから調理、接客、清掃まで1人で切り盛りすることが当たり前の日常になっている。

「朝から大雨の日にはさすがに臨時休業にするけれど、それ以外は休むことはないわね。『ゆっくり休んだら？』と言われることもあるけど、何もすることがない日が続くなんて地獄だわって思う」と、栗原さんは笑う。

三重県に生まれ、親戚のほとんどが商売人、姉たちも商家へと嫁いでいく環境で育った栗原さんは、23歳のときに12歳上の夫とお見合い結婚をして、東京へ。

「結婚するなら、安定した給料取りのサラリーマン」という望みが叶った結婚のはずが、夫は結婚数年後に脱サラして、鉄鋼販売卸の会社を起業する。

「当時の私は兄妹2人の子がいる専業主婦で、育児の真っ最中。主人が仕事ばっかりなのをいいことに、子どもたちを連れてあっちこっちに旅行して、さんざん遊ばせてもらっていた」という栗原さん。

しかし、娘が中学に入学して子育てが一段落し、40歳を過ぎるとむくむくと商売人の血が騒ぎだしてきた。

「商売に励む主人を横目で見ながら、私も何か商売をやって稼いでみたいと思い始めました。普通に考えたら主人の仕事を手伝っておかみさんをやればいいじゃないかってなるでしょうけど、そんな発想はまったくなかった。当時の鉄鋼業界は女性はいらない商売。私の出番なんてないんだから、楽しいわけがないもの」



専業主婦から喫茶店オーナーへ。思い切った転身をした栗原さん（写真：ヒダキトモコ撮影）

800万円の借金をして開業

ちょうどその頃、自宅1階にあった夫の会社の倉庫が移転。空いたままになっていた。がらんとした倉庫を見渡して、栗原さんはふいに思い立つ。「喫茶店なら私でもできるんじゃない！」。

折しも世間は戦後のコーヒーの輸入自由化を受け、喫茶店ブームの真っただ中。総務省統計局の事業所統計調査報告書によると、1965年は全国で2万7026店舗だった喫茶店の数が1975年に9万2137店舗、1981年には15万4630店舗に激増していた。

喫茶店でゆっくりコーヒーを味わうという新しい文化が流行していたのだ。



「アレッタ」で出すホットコーヒー（写真：ヒダキトモコ撮影）

その後の行動はすばやかった。夫に「全部私のお金でやるんだからいいでしょ」と告げて、夫が趣味の釣りで留守にした日に倉庫改築に着手する。

「工事を始めたら思ったより狭かったから、その場で大工さんに指示して倉庫の奥の応接間もぶち抜いちゃいました。帰宅した主人は応接間がなくなっていて、びっくりしていましたけどね」

開業費用の見積もりは800万円だったが、内装やテーブル、椅子などの家具や食器類に惜しまずお金をかけたので、最終的に1000万円に跳ね上がってしまった。



レトロなランプや店に合わせた絵など、調度品は1つひとつ丁寧に選んだ（写真：ヒダキトモコ撮影）

自己資金は間に合いましたか？と聞くと、あっけらかんと栗原さんは言う。

「予算がいくらオーバーしたって、どっちにしろ私のお金は200万円しかなかったからね（笑）。残りのお金は実家の親にお願いしました。お貸しくだされって神妙に頭を下げて。『喫茶店なんかできるのか？』と心配されたけど、ポンと出してくれましたよ」

ちなみに栗原さんの自己資金200万円は、故郷・三重の名産品である真珠を仕入れて、友人や知人に売り歩いて作ったお金だという。根っからの商売人である。

倉庫の改築から5カ月間、バリスタから修行を受けた後、1978年11月に喫茶店「アレッタ」をオープン。店の名前は栗原さんが名付けた。イタリア語で「小さな翼」という意味である。

「内心は大きく羽ばたこうと思っていたけど、駅から遠くて人通りも少ない場所でしょ。ま、初心は謙虚なほうがいいかと思ってね」



営業中、店の空き状況を尋ねる電話が入る（写真：ヒダキトモコ撮影）

オープンすると、店は連日サラリーマン客で大繁盛。その勢いはバブル期まで続いた。専業主婦の行動範囲ではまったく気がつかなかったが、徒歩圏内に大手企業や事業所がいくつもあることをそのとき知った。

「うち以外に喫茶店なんてなかったから、いい場所に作ってくれたって喜ばれてね。朝9時に店を開けるとモーニング、日中はランチやコーヒーを飲みにサラリーマンのお客さんがひっきりなしにやってきました。ランチで来た人が、15時すぎに一服しに来るなんてこともしょっちゅう。『あなたたち、いつ仕事してるの？』って思わず聞いちゃいました。給料取りはいいわねえって」

加えて、店に来る客の会社から、会議用にコーヒーの出前も入るようになる。一番多いときでコーヒー50人前というのもあった。



「アレッタ」の食事やドリンクメニュー（写真：ヒダキトモコ撮影）

夫や最愛の息子を亡くした時期も店を開けた

しかし栗原さん1人ではとても手が回らない。そこで中高一貫校に通う長男のママ友グループ7人に声をかけた。全員が専業主婦で、会社社長や重役の奥さまたち。

「あなたたちも働いてみなきゃ。何事も経験。楽しいわよ」と声をかけると、皆が競っておしゃれして手伝いにきてくれたという。



料理はオーダーが入ってから1つずつ調理する。しかし作業は手早く、客を待たせることは少ない（写真：ヒダキトモコ撮影）

「上品な奥さまたちだからコーヒーをテーブルに置く所作ひとつとっても優雅だし、人さまへの礼儀も自然に身についているでしょ。お客さんに大好評でしたよ。忙しい時期に毎日交代で入ってくれて、本当にありがたかったです」

そのママ友たちも今は1人、また1人と旅立ってしまった。90歳にもなると、友人たちは次々と先立ってしまう。

ひらめきで始めた喫茶店だったがみごとに時代の波にのり、実家の親から借りた資金は2年で完済した。

開業から四十数年、昭和から平成、令和へと時代は変わった。安価なコーヒーチェーン店の進出、カフェブームなど世の中の流行が変化しても、栗原さんは「コーヒーと軽食と憩いの場」というスタイルを崩さない。

68歳のとき、最愛の長男をがんで亡くし、81歳のとき夫を看取った。つらい日々も栗原さんはいつも通りに店を開け、お客さんを迎え入れた。



常連客の年齢層は幅広い。近所に住む人がたまたま「アレッタ」を見つけ、そのままふらりと立ち寄れる場所として通ってくれている（写真：ヒダキトモコ撮影）

乳がんで手術も「休まない」と決めたワケ

じわじわと続く不景気もコロナ禍の自粛もマイペースで乗り切った栗原さんだったが、80代最後の年にステージ2の乳がんが見つかった。

娘の真紀さんと一緒に告知を受けたとき、栗原さんは何とも思わなかったという。この年なんだから、体に何が起きてもしょうがない。手術の可能性を告げる医師にも、「ああ、そうですか」と答えた。



営業中に密着させてもらったが、栗原さんはつねに動き回り、こうして座ることは滅多になかった（写真：ヒダキトモコ撮影）

一方の真紀さんは母にとってベストの選択を求めて、医師探しに奔走する。まもなく90歳になる高齢者ががん治療となると、「体をゆっくり休ませる」ことを考える家族がほとんどだが、真紀さんは違った。

手術をするなら、店に復帰できることが大前提。だから、副作用がきつい化学療法もできるだけ避けたい。

なぜなら、働くことが大好きな母の性格からいって、休むことになればきっとどんどん弱ってしまうからだ。

栗原さんは胸のしこり以外、自覚症状はなかったので、いつも通り毎日店に出ていたという。常連客に「私、がんだってよ」と気軽に話して、「え、嘘でしょ？」と驚かれるのを楽しむ、明るいがん患者だった。



「アレッタ」で一番人気のメニューはハンバーグだ（写真：ヒダキトモコ撮影）

そして半年後、栗原さんは真紀さんが見つけてきた医師の手術を受ける。入院の前日まで店を営業し、病院へ。手術は成功し、3日目には退院許可が出た。驚く回復力で、術後のホルモン治療も不要となり、翌年の定期検診を予約して退院となった。

入院・手術・退院までトータル3泊4日。手術のダメージもなく、気持ちもすっきり、さらに元気になって栗原さんは「アレッタ」に帰ってきた。

年が明けて2月の90歳の誕生日は、店に常連客が集まって、真紀さんの手料理で盛大に祝ってもらった。

40歳を過ぎて自分で稼いでみたいと思って選んだ商売が、このアレッタで本当によかったーー。栗原さんはしみじみと言う。

小さい商売ながらも、お金も時間も人間関係も全部自分で決めて、やってきたことは自分に返ってくる。いろんなお客さんとの出会いや交流は一生ものの財産である。



常連客は実家に帰るようにふらりと栗原さんの顔を見に店へやってくる（写真：ヒダキトモコ撮影）



開業当時の店内。現在まで変わらずに保ち続けてきた（写真：栗原さん提供）

心配しようがしまいが、人生は変わらない



毎朝、栗原さんは仏壇の両親、夫、長男に向かって、「おはようございます。今日も仕事をさせてくれてありがとうございます」と手を合わせる。

そしてメイクのあとに鏡の中の自分に向かって、「さあ今日も楽しもう」と声をかける。



「年をとっても働くというのは体にも頭にもいいんです。毎日店を開けて働いてきたから、がんの手術をして90歳になっても、こんなに体が動くし、頭もぼけない。

70代の若い人たちが今から『将来、体がきかなくなったら心配』だとか言うので、そんなことより目の前の毎日を楽しんだほうがいいと言ってやります。心配しようがしまいが、人生は変わらない。取り越し苦労するより、毎日楽しく体を動かしたほうがいいですよ」



お客さんにツッコミを入れ、大きな声で笑い、とにかく明るい栗原さん（写真：ヒダキトモコ撮影）

90歳になってもなお、楽しく働き続ける栗原さんの最後の野望は、老衰でコロリと亡くなることだとか。

「これだけ毎日、体を使って働いているんだから、寝たきりになる間もなくエネルギーを使いきって死ねるんじゃないかしら」

どこまでもポジティブな「シニアのワークスタイル」。栗原さんの笑顔に、明日の仕事を億劫に思っていることが恥ずかしくなってきた。

（桜井 美貴子 ： ライター・編集者）