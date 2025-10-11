生死をかけたレースじゃなく、精子レース…だと？

世の男性たち、大丈夫そう？ 答えは、｢まったくダメ｣って感じです。その根拠になる一例が、現在シリコンバレーで新たな｢スポーツ｣として台頭している｢精子レース｣。

このスポーツ（スポーツと呼べるのかは謎）は、文字どおり精子にレースをさせます。サンフランシスコのニュースに特化したネットメディアであるSan Francisco Standardによると、こんなヘンテコなスポーツを思いついたのは10代の若者で、この競技を世に広めるために1000万ドル（15億円）の初期投資を調達したそうです。

世界最小のサーキットを駆け抜ける精子たち

で、精子レースってどんな感じなのかというと、若い男性が提供した精子を洗浄・希釈して、活発な精子を200個選抜します。精子代表は、シリコンでできた世界最小クラスのサーキットでレースを行ないます。レースの模様は、高解像度のコンピュータービジョンで追跡され、視覚効果を用いて見やすく加工し、スポーツ中継のように観戦できるそうです。

イベント化する精子レースはリアル？ やらせ？

このレースは単なる競争というだけでなく、ショーとして演出されています。格闘技でおなじみになった試合前のにらみ合いもあります。参加者と観客は、レーシングスーツを着て小さなレーサーたちが人工の試験管サーキットを走る（泳ぐ？）様子を見て熱狂。レースの模様はライブ配信されます。

｢このレースはリアルなの？｣と疑いたくなる気持ちはわかります。The Free Pressの調査によると、初期の映像は実際のレースではなく、あらかじめ結果が決められたCGシミュレーションだったそうです。

創設者のEric Zhu氏はその後、コンセプトを実現できるチームを迎え入れたため、現在はリアルにレースを実施していると主張しています。とはいえ、言葉を額面通りに受け取らず、真偽を慎重に見極めるに越したことはないと思われます。

年齢不詳の天才少年は破天荒

Zhu氏の年齢をめぐる情報は錯綜しています。ロサンゼルスのテレビ局ABC7は17歳、San Francisco Standardは18歳、Nas Dailyは15歳、TechCrunchは、2020年の時点で彼を13歳と報じています。報道の食い違いはささいなことかもしれませんが、最初のレースが演出だったことを考慮に入れると、少し引っかかっちゃいますよね。

Zhu氏は行動も破天荒です。SNSでCEOたちに大量のメッセージを送りつけたり、高校のトイレで企業幹部と会ったりしたと言われています。彼が起業したAviatoとBachmanity Capitalの名前は、HBOで放映されたドラマ『Silicon Valley』に登場した企業に由来するのだとか。

男性不妊への危機感と｢健康を競技にする｣という発想

同社のウェブサイトに掲載されている｢マニフェスト｣によると、精子レースのアイデアは、男性の生殖能力の危機に対する懸念から生まれました。

この主張については異論もありますが、少なくとも、永遠の化学物質と呼ばれるPFASや肥満が精子数に影響を与えているという証拠はいくつかあるようです。

また、マニフェストには、｢精子レースは、ただ精子を競わせるためだけのものではありません（正直言って、それもとても面白いですが）。健康を競争に変えることです。男性の生殖能力について、人々が実際に話し合い、調査し、向上させたいと思うようにすることなのです｣と書かれています。

この考え方は、イーロン・マスク氏らが唱える出生奨励主義の影響を受けているといえます。出生奨励主義とは、文明の崩壊を防ぐために、もっと子どもをつくるよう人々に働きかける価値観です。

もっとも、精子にレースをさせることが実際に問題の解決につながるかといえば、そうではありません。実際のところは、非常に巧妙な啓発キャンペーンのようなものです。それでも、Zhu氏は注目を集めるという点では成功しています。

San Francisco Standardによると、初のライブイベントは、すべてのソーシャルメディアにおけるエンゲージメントを含めて4億5000万以上のビュー数を記録したそうです（YouTubeだけだと記事執筆時点で17万6000回）。

若者文化と男らしさの象徴

このレースは、今や無視できないレベルになっているみたいです。最新のイベントには、人気ストリーマーのiShowSpeedが大量の視聴者を引き連れて参加。Zhu氏はさらに、YouTuberであるDavid Dobrik氏の自宅でプライベートレースを開催。勝者には賞金が授与されたといいます。

観客の多くは若い男性。精子レースは、筋トレのように、同じ男性にしか響かない男らしさを誇示する文化に通じるものがあります。

自分の精子のスピードと男らしさを結びつける発想は、｢レッドピル（red pill：女性優遇社会の「嘘」から目覚めよと主張する男性優位思想）｣や｢マノスフィア（manosphere：男性中心主義のネット文化）｣的な思想に近いものです。試合前ににらみ合う演出も、そういった思想と本質的な違いはありません。

ただし、Zhu氏が意図的に有害な代物を生み出したという非難は、フェアじゃないかもしれません。オンラインマガジンのSlateは、Zhu氏を｢優しくて聡明で思慮深い人物｣と評していますが、確かに善意があるように見えます。

とはいえ、精子レースを世に出してしまったZhu氏は、自分の｢子ども｣を正しく成長させる必要がありそうです。

精子レースの動画を見ながら記事を執筆したのですが、不思議な世界線すぎて理解できない私は時代から取り残されているんでしょうか…？