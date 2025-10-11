｢婦人科形成術｣は傷跡が残らない? 抜糸しないってどういうこと!? その仕組みを医師が語る

婦人科形成術では、抜糸が必要ないこともあるそうです。そのほかに、手術を受けるときの痛みや傷跡が残ることの不安について、SOL CLINICの向井先生に話を聞きました。

監修医師：

向井 英子（SOL CLINIC）

2001年藤田保健衛生大学（現・藤田医科大学）卒業。2008年藤田保健衛生大学大学院（現・藤田医科大学大学院）修了、博士号取得。2011年順天堂大学医学部附属静岡病院形成外科部長、2012年戸田中央総合病院形成外科部長、2016年湘南美容クリニック 宇都宮院院長就任、2020年湘南美容クリニック 川崎院院長就任、2022年SOL CLINIC開院。日本形成外科学会認定専門医、ボトックスビスタ認定医、ジュビダームビスタ認定医、日本体育協会公認スポーツドクター、医学博士、日本美容外科学会（JSAPS・JSAS）正会員、日本頭蓋顎顔面外科学会正会員 日本創傷外科学会正会員。

編集部

婦人科形成術はデリケートゾーンなので、手術が不安です。

向井先生

小陰唇をはじめデリケートゾーンは非常に繊細な部位ですし、女性器は痛みにとても敏感です。また痛みの感じ方には個人差があり、「術後の痛みが不安」という人も少なくありません。そのためクリニックによってはオプションとして、鎮痛効果が72時間続く麻酔を使用できることもあります。痛みが不安な場合は、ぜひ医師にご相談ください。

編集部

傷跡が残ることはないのですか？

向井先生

一般的に女性器は血流が良い部位なので、傷の回復が早いという特徴があります。また、ひだなどに隠れて傷跡が目立ちにくいとされています。

編集部

手術後には抜糸が必要なのですか？

向井先生

抜糸が必要な場合と、抜糸が不要な場合があります。吸収糸という糸は体に吸収されて溶ける性質があり、抜糸が不要となります。また糸の違いだけでなく、縫い方によっても抜糸が必要な場合と不要な場合があります。

編集部

吸収糸は手術後、いつ溶けてなくなるのですか？

向井先生

素材の種類によりますが、だいたい手術後1か月前後で吸収されていきます。ただし、糸の張力が強いものは溶けて消えるまでに時間が長くかかり、短期間で吸収される糸は張力も弱くなります。

※この記事はMedical DOCにて【「婦人科形成術」は抜糸しない？ 溶ける糸っていつ溶けるの？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。