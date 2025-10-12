『Golden SixTONES』今夜は大晩餐会SP！及川光博、佐野勇斗ら総勢12人のゲストが集結

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月12日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、総勢12人のゲストを迎えて送る大晩餐会SP。

日テレ秋の新ドラマに出演中の俳優陣をはじめ、総勢12人のゲストが大集結し、名物企画3本立てで届ける。通常回とは思えない熱量アゲアゲの1時間をお見逃しなく。

■サイズ感対決は大波乱!?「こんな番組だと思わなかった！」

今夜は、総勢12人のゲストとSixTONESが6チームに分かれて戦うチーム対抗戦。チームの組み合わせは、以下のとおり。

チーム日曜ドラマ：及川光博、光石研、松村北斗

チーム水曜ドラマ：桜田ひより、佐野勇斗、田中樹

チーム土曜ドラマ：戸塚純貴、稲葉友、森本慎太郎

チーム母性：横澤夏子、柳原可奈子、高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）

チームK：松井ケムリ（令和ロマン）、ゆうちゃみ、京本大我

チームノリノリは：長谷川雅紀（錦鯉）、せいや（霜降り明星）、ジェシー

1問正解につき10ポイントが獲得でき、トータル成績TOP3のチームのみが、ご褒美の絶品ラーメンをゲットできる。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐」。1問目は「粉チーズ容器の丸穴にパチンコ玉は入る？ 入らない？」。普段見慣れているはずの粉チーズ容器の穴も、改めてサイズ感を問われると悩んでしまう一同。

チーム土曜ドラマの戸塚は「俺いつもこっち使うなぁ…」と反対側の半月穴ばかり使ってきたことを後悔。その横で怪しい動きを見せる京本に、MC藤森が「不正行為です！」とイエローカードを出す。

さらに、チーム日曜ドラマの光石はなぜか手相でサイズを予想。ジェシーもせいやもボケまくりと、やりたい放題の一同がたどり着いた予想とは？ そして正解VTRでは、全員で「入れ！」「入るな！」と大絶叫。衝撃の結果に、納得いかない戸塚が「こんな番組だと思わなかった！」と猛抗議する。

続く2問目「体操競技の吊り輪にラグビーボールは通る？ 通らない？」には、元ラグビー日本代表・田中史朗が登場。正確無比なスクリューパスで、吊り輪にボールを通せるのか。「ウソでしょ!?」「ヤダヤダヤダ！」と、一同大興奮の結末は？

■及川光博VS稲葉友！ダジャレ対決は大激戦

続いては、VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ「ダジャレッドカーペット」で対決。

「先生の出身地を知りたがる生徒たち」「土俵脇で泣きだす赤ちゃん」「白い服で進んで行く集団」など、これらのVTRのなかにいったいどんなダジャレが隠れているのか？

実はダジャレ好きのチーム日曜ドラマ・及川VSチーム土曜ドラマ・稲葉の大激戦に「すげぇ！」「かっこいい！」とスタジオは大盛り上がり。

他方、チーム水曜ドラマの佐野は「できないっす！」、桜田は「難しくてついていけない！」と頭を抱えるものの、徐々に“ダジャレ脳”が出来上がり、怒涛の巻き返し。

そこに追いすがるチームKとチーム母性、ボケまくるチームノリノリ。波乱のダジャレ対決を制するのはどのチームか。問題VTRには、荒川（エルフ）、タイムマシーン3号、もう中学生が登場する。

■佐野勇斗がついに覚醒!?一筆書きゲームでミラクル起こせるか

床に描かれた図形の上をひと筆書きになるように歩いて進む脳トレゲーム「一筆書きトレイン」で最終対決。

制限時間は90秒。答えがわかったら、チームみんなで縦一列になって電車に成り切り、図形の上をスタートからゴールまでひと筆書きで進むことができればクリアとなる。

問題が出されるやいなや、チームKのゆうちゃみが「行こっ！」と考える間もなく見切り発車。先頭に立たされたリーダー京本は「全然わかんないよ！」とパニックになりながらもヤケクソで出発。

一方、チーム水曜ドラマの佐野も「俺わかった！」とついに覚醒。

「マジ!?」と驚く田中と桜田を引き連れ、自信満々に発車するが…。果たして成功なるか。

ご褒美グルメを食べられるのは一体どのチームか。総勢12人の豪華ゲストと遊びまくる『Golden SixTONES』は、10月12日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

10/12（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：

日曜ドラマチーム／及川光博、光石研

土曜ドラマチーム／戸塚純貴、稲葉友

水曜ドラマチーム／桜田ひより、佐野勇斗

チーム母性／柳原可奈子、横澤夏子

チームK／松井ケムリ（令和ロマン）、ゆうちゃみ

チームノリノリ／長谷川雅紀（錦鯉）、せいや（霜降り明星）

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

VTRゲスト：田中史朗（ラグビー元日本代表）、荒川（エルフ）、

タイムマシーン3号、もう中学生

