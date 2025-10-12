女優の本田望結（21）が10日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。出たいコマーシャル（CM）を明かした。

「何のCMやってみたい?」という話題となり、本田は「私…アイスのピノをやりたくて」と明かした。「ちゃんと理由があって」とし「私、フィギュアスケート界では“望結ちゃん”よりも“ピノ”って呼ばれてる」と“関係性”があることを伝えた。

ただ、「先生が小さい時の私を見て『ブラックジャックのピノコ』に似てるって言って“ピノ”って呼んでたのが、その理由を知らない子たちがみんなアイスの『ピノ』というイメージで私のことを呼んでて。私も小さい頃はアイスは『ピノ』だと思ってずっと『ピノ』を食べてる」と振り返った。

これに千鳥・大悟が「ピノ好きおったんよね…」と以前出演したゲストにもピノ好きがいたことを思い出そうとした。すると、本田は「そう!それ、私のお姉ちゃんの相方さん」と、姉・真凜の彼氏でフィギュアスケート男子の五輪2大会連続メダリストでプロとして活動する宇野昌磨さんが言っていたとした。

同番組でピノ好きを公言したことにより「ピノからめっちゃ送られてきたみたいで。家に」と明かし「私が言う前に先越されちゃって…」と悔やんだ。大悟が「そことのコラボって難しいんかな?」と聞くと、本田は「いや…お姉ちゃんいないとそりゃやっぱ…」と気が引けていた。

最後に、女優・大友花恋も同番組でピノ好きを公言したことによってWebCMに抜てきされたことが明かされ、本田は「うわっ!」と驚きの表情。今回の放送で本田もCM起用の可能性があることを言われると「でも、一番身近な人に今ライバルがいるから」と宇野さんをライバル視していた。