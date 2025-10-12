チャルカを回すリバライさん＝8月、インド・サンティプル（共同）

インドやバングラデシュなど主に南アジアの女性が着ている民族衣装のサリー。生産の機械化が進む中、インド東部サンティプルは手織りサリーの里として注目を集めている。「チャルカ」という糸車を回し、細い繊維を糸にする伝統製法を用いるが、近年は担い手不足に直面している。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）

小屋の床に敷いたござの上であぐらをかき、リバライさん（60）が右手でチャルカを一心に回していた。大きなチャルカを回すと小さな糸車が連動して回転し、繊維がねじれて糸が紡がれる。1日6〜10時間働き、糸の束をいくつも作る。

チャルカを回し始めたのは5歳のとき。地元の西ベンガル州政府が、収入を得られる仕事をとサンティプルの一部住民にチャルカを支給したという。かれこれ55年。「人生で何回チャルカを回したのかしら」と笑う。

リバライさんが紡いだ糸の束は近所のビスナ・ビサシュさん（37）の作業場へ運ばれ、手動の織機で布に織られていく。1日にサリー1着が精いっぱい。「（糸を紡ぐのに）機械を使うと電気代がかかるし、愛着が湧かないよ」

チャルカは「インド独立の父」マハトマ・ガンジー（1869〜1948年）が自立の象徴として自ら回したことで知られる。英国の支配から脱却するため自分たちで生産した綿花を紡ぎ、その糸から布を織ろうとインド人に呼びかけた。

ビサシュさんたちのサリーは週2回のバザールで販売される。赤や黄色などカラフルなサリーのほか、腰巻きやタオルも並ぶ。販売を始めて27年というボラナ・サドゥカさん（59）は「インド中の小売業者がここに来て大量にサリーを買い付けるんだ」と胸を張る。

ビサシュさんによると、手織りに携わる人は数十年前には約200人いたが、今は50人ほど。「子どもたちは稼ぎのいい仕事に就きたがる。伝統を支える誇りだけでは食べられないから仕方ないのかな…」と手を休めずに言った。

布を織るビスナ・ビサシュさん＝8月、インド・サンティプル（共同）

サリーを見せるボラナ・サドゥカさん＝8月、インド・サンティプル（共同）

バザールで売られている布製品＝8月、インド・サンティプル（共同）