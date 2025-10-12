NPBのポストシーズンが11日に開幕。CSファーストステージ初戦となる2試合が行われました。

雨の降り続く寒空となった横浜スタジアムでは、セ・リーグ2位のDeNAと3位巨人が対戦。この日は4番起用となったDeNA・筒香嘉智選手が驚くべき躍動を見せ、DeNAが勝利しました。筒香選手は2回に迎えた第1打席では先制ソロ。続く第2打席でもタイムリーを放つと、第3打席では再びソロHR。第4打席でも追加点に貢献するヒットと、4打数4安打3打点をマークしました。対する巨人も若林楽人選手の2ランで反撃を見せるも、生まれたヒットは2本のみ。DeNA投手陣の前に得点の好機がつかめず、敗れました。

北海道ではパ・リーグ2位の日本ハムと3位オリックスが対戦。この試合では日本ハム・郡司裕也選手が躍動を見せ、第1打席では先制点に貢献するフェンス直撃の2塁打。第2打席では貴重な追加点となるソロHRを放ちました。投げては先発・伊藤大海投手が7回無失点の好投。続く田中正義投手と齋藤友貴哉投手も三者凡退の好投を見せ、完封リレーとしました。対するオリックスは3度三塁にランナーを送るなど好機をつかむも決定打が出ず。先発・山下舜平大投手も力投を見せるも、援護に恵まれませんでした。

この結果、先に2勝したチームがCSファイナルステージ進出となる中、DeNAと日本ハムが王手。12日に2戦目が行われます。

ファイナルステージでは、1勝のアドバンテージを持ったリーグ1位チームと対戦。先に4勝をあげたチームが日本シリーズに進出します。日本シリーズでは先に4勝したチームが優勝、日本一の座を手にします。

▼CSファーストステージ・2戦目の予告先発【DeNA】ジャクソン ー【巨人】戸郷翔征【日本ハム】北山亘基 ー【オリックス】宮城大弥