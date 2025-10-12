【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第39話】蔦重（横浜流星）に絶版命令 歌麿（染谷将太）＆つよ（高岡早紀）が江戸離れる
【モデルプレス＝2025/10/12】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第39話「白河の清きに住みかね身上半減」が、12日に放送される。
【写真】大河「べらぼう」イケメン俳優2人が対峙
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
京伝作の『教訓読本』三作品を出した蔦重（横浜流星）だが、絶版命令が下り連行されてしまう。一方、憔悴していた歌麿（染谷将太）は、つよ（高岡早紀）と江戸を離れる。
地本問屋の株仲間を発足させた蔦重（横浜流星）は、改めを行う行事たちをうまく丸め込み、山東京伝（政演）（古川雄大）作の三作品を『教訓読本』として売り出した。一方、きよ（藤間爽子）を失い、憔悴した歌麿（染谷将太）は、つよ（高岡早紀）とともに江戸を離れる。年が明け、しばらくの後、突然、蔦屋に与力と同心が現れ、『教訓読本』三作品について絶版を命じられ、蔦重と京伝は牢屋敷に連行されてしまう。
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
◆「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第39話あらすじ
