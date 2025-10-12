どこまで進化するのーーッッ！！（喜）【スタバ】贅沢ビジュにときめく♡「新作フード」

【スターバックス】から、新たなスタイルのカフェベーカリーとして新宿にオープンした「スターバックス リザーブ® カフェ」。その店舗で味わえる「新作フード」は、贅沢感溢れるビジュアルに仕上がっていて、自分へのご褒美にもおすすめです。今回はティラミス味の新作コルネッティに加え、マニアも試したディップする食べ方もあわせてご紹介します。

ここでしか味わえない限定フード！「コルネッティ ティラミス」

@j.u_u.n__starbucksさんが「これが食べられるのは日本で1店舗新宿だけ」と語る新作フード。公式サイトによると、コルネッティに「コーヒーシロップとマスカルポーネ」をサンド。さらに「グラインドした『プリンチ® ブレンド』をトッピング」した本格派のよう。モコモコのクリームが華やかに映える、贅沢なビジュアルもたまりません。

シンプルな「コルネッティ」をディップする食べ方にも注目！

シンプルな「コルネッティ」をディップする食べ方もあわせてご紹介。@j.u_u.n__starbucksさんは「ほんのり甘いラテに浸して食べる方がおいしい」と絶賛しており、クリームをトッピングする感覚でフォームを味わえて、風味・食感の違いが楽しめそうです。公式サイトによると「クラシック ダブル トール ラテにコンディメントのシナモンをふりかけてコルネッティをディップ」するのがおすすめのこと。ぜひ試してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino