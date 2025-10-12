いじめられている猫を保護すると、片方の前足がありませんでした。現在の幸せそうな姿が大きな関心を呼んでいます。話題の動画の再生回数は5万4000回を超え「幸せで良かったね～暖かい手がある事を知ってしまったね」「安心したお顔を見ていたら涙が出ました」「幸せのお顔になっている～」といったコメントが集まっています。

【動画：『片方の前足がない』いじめられていたボロボロの猫を保護したら…】

片方の前足がない猫を保護

Instagramアカウント「猫好き和菓子屋「櫻園」さくらえん」に投稿されたのは、片方の前足がない猫の保護後の様子。保護猫活動をしている投稿者さんのもとに「いじめられている猫がいる」と連絡があり、捕獲すると、片方の前足がないことがわかったそうです。

丸刈りすると…

保護した猫はガリガリにやせていたので、スタミナをつけてもらおうと名前は「すたみな太郎子」ちゃんに決まりました。すたみな太郎子ちゃんはひどくボロボロの毛で、全身にシラミがいたため、丸刈りをしたのだそう。それからしばらくして、毛が生えそろってくると、保護したときには見えなかったアメリカンショートヘアーのような美しい渦巻きの柄が浮かび上がってきました。これには投稿者さんも驚いたそうです。

人を信じて幸せに

すたみな太郎子ちゃん、実は歯もなく、後ろ足も麻痺していて、感染症にかかっていることもわかったそうです。よく生きていてくれました。そんなすたみな太郎子ちゃんの家猫生活が始まると、初めてテレビを見たり、先住猫たちにも受け入れてもらったり、いろいろなことを経験しているそうです。

すたみな太郎子ちゃんがなぜ片方の前足がないのかはわかりませんが、人から危害をくわえられた可能性もあります。怖い思いをしてきたはずのすたみな太郎子ちゃんですが、今はなでられて幸せそうな顔をしているそうです。投稿者さんに保護され、やさしくケアをしてもらい、人の手は怖くないと信じたすたみな太郎子ちゃんでした。

投稿には「幸せなお家猫になって本当に良かった！こんなに元気なレディちゃんになって本当に嬉しい！」「健気に生きてきたのですね。猫神様が導かれたのかもしれません」「よく頑張って生きてくれてました。これからは幸せしかありませんね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「猫好き和菓子屋「櫻園」さくらえん」では、保護猫活動の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫好き和菓子屋「櫻園」さくらえん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。