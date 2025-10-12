妻夫木聡主演、人間と競走馬の20年を描く日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』今夜スタート！
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第1話が12日の今夜放送される。
【写真】松本若菜が主人公の元恋人・加奈子を演じる
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳、松本若菜らが出演する。
■第1話あらすじ
栗須栄治は大手税理士事務所に勤務しているが、あることをきっかけに税理士としての挫折を味わい希望を見出せなくなってしまっていた。そんなときにロイヤルヒューマン社から競馬事業部の実態調査を依頼される。
ロイヤルヒューマン社は山王耕造（佐藤）が一代で築き上げた人材派遣会社だが、しかし耕造が推し進める競馬事業部は赤字続きで、それをよく思わない耕造の息子で人事統括部長の優太郎（小泉孝太郎）が、競馬事業部撤廃をもくろみ調査を依頼してきたのだった。一方で、耕造の妻・京子（黒木）も競馬事業を毛嫌いしていた。
栗須は耕造に会いに指定してきた北海道のセリ会場へ赴くが、早速遅刻してしまう。その時、会場では耕造がどうしても手に入れたかった新馬を、ライバル馬主の椎名善弘（沢村一樹）が耕造を負かし競り落としていた。初めて見たセリの光景に唖然とする栗須を横目に、耕造は遅刻を叱責するも、その後の馬主業務につき合わせ、所有するある一頭の愛馬を紹介する。栗須はこれまで競馬とは縁のない生活だったので驚くことばかり。さらに、今は北海道で実家のファームを手伝う元恋人・野崎加奈子（松本若菜）と思わぬ再会も果たす。
調査を終え、予定通り競馬事業部撤廃のための報告を行った栗須だが、あることが気になり加奈子に連絡すると、競走馬の世界の現実を聞きショックを受ける。
そんな耕造や加奈子の馬への熱い思いが、税理士の仕事への向き合い方に悩んでいた栗須の心を突き動かす。そして再び北海道へ。税理士として、人として悩み抜いた末に、栗須は新たな挑戦をスタートさせる。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
