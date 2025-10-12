王林、ボデイライン美しいドレス姿 「キレイなお姉さん」と絶賛の声
タレントの王林が11日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。スタイル抜群のドレス姿に、ファンから「キレイなお姉さん」「スタイル良！」などの声が寄せられている。
【写真】王林、抜群スタイルの水着姿
王林は同日放送の『お笑いの日2025』（TBS系）に出演後、「『お笑いの日2025』ありがとございましたっ 引き続きキングオブコントも見て笑顔の1日にしよーね」とコメントを添えて、オフショットを公開した。
深みのあるパープルのドレスは、体のラインを美しく際立たせるタイトなデザイン。落ち着いた黒髪ショートとゴールドのネックレスを合わせ、大人の雰囲気を漂わせている。
放送や投稿を見たファンからは「黒髪かわいいな」「キレイなお姉さん」「王林ちゃんビジュめっちゃ良くない？」「スタイル良！」など、称賛のコメントが相次いでいる。
引用：「王林」インスタグラム（＠ourin_ringoooo）
