及川光博主演『ぼくたちん家』今夜スタート 奇妙なホーム＆ラブコメディー
及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）が今夜スタート。奇妙なホーム＆ラブコメディーが開幕する。
【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第1話 場面カット
本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。
■第1話あらすじ
動物飼育員の波多野玄一（及川）、50歳。恋愛対象が男性の、いわゆるゲイのおじさん。ペット禁止のアパートで、老犬2匹、亀1匹と暮らす玄一は、今日も縁側でファミリーサイズのアイスを独り占め。でも年のせいか、3口食べたらもう限界。そろそろ、一緒に食べてくれる恋人がほしい。そう思い立って『パートナー相談所』に行ってみるものの、プライバシーの保護がどうとかで、顔写真には全員モザイクがかかっているし、そもそも自分みたいなおじさんには縁がなさそうだし…。
なんだか空しくなって、「大丈夫です。アイス、ひとりでコツコツ食べます」。諦めて帰ろうとする玄一に、相談所の百瀬（渋谷凪咲）が言う、「恋と革命です。『人間は、恋と革命のために生まれてきたのだ』。太宰の言葉です」。その何気ない一言が、玄一の眠っていた情熱を突き動かし…。
一方、人生も恋も冷めきったクールなゲイ・作田索（手越祐也）、38歳。中学校教師の索は、受理されるはずもない婚姻届を持っていた。『夫となる人 吉田亮太。夫となる人 作田索』。世の中にあらがいたくて、書いてみたのはいいけれど、「意味ないよね」。誰からも保証も祝福もされない、人生も恋も冷めきった索は、恋人・吉田（井之脇海）と別れ、同棲も解消。帰る場所がなくなって車中泊を続ける中で、一回り年上の心優しき不器用なゲイ、玄一と出会う。
索の恋が他人事とは思えない玄一は、「家を買うってどうですか？」。俺たちの恋愛に意味がないと思うなら、自分たちで意味をつくればいい。人間は、恋と革命のために生まれてきたのだ。「家を買って『かすがい』にして、俺たちの恋愛にだって意味があることを証明しましょう。それが、俺たちの恋と革命です！」。そんな玄一に、索の生徒・楠ほたる（白鳥玉季）が突然、「3000万円あります。家欲しいんですよね。私、あなたを買います」。中3にもかかわらずアパートで1人暮らし。学校にも行かずトーヨコ通いのほたるは、なぜか3000万円を隠し持っていて――。
社会の隅っこでつながった3人の奇妙な生活。仲良しの不動産屋・岡部（田中直樹）、索の元恋人・吉田、オンボロアパートのオーナー・井の頭（坂井真紀）、ほたるのロクデナシな父・市ヶ谷（光石研）、そして謎多き母・楠（麻生久美子）らを巻き込みながら、奇想天外な方向へ。笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディー、開幕。
日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。
