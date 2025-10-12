金髪ショートへのイメージチャンジが話題となっているタレントのホラン千秋が、共演する長嶋一茂、出川哲朗に誕生日を祝福された様子を公開した。

９月２８日に３７歳の誕生日を迎えたホランは１０日のインスタグラムで「９／２８に誕生日を迎えました 多くの方や現場にお祝いしていただけて、みなさんの存在が私の人生を照らしてくれています」と記し、誕生日を報告。

続く１１日の更新では「出川さん＆一茂さん『俺らのことナメてるでしょ？』と聞かれて、私『ナメてます。』と答えても笑って許してくれる大好きな先輩方です。ありがとうございます」とつづり、テレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会」（土曜・午後１０時３０分）で共演する長嶋と出川に囲まれ、ケーキを持つ写真をアップした。

この投稿には「素敵です」「３人トリオ大好き 面白い」「フシギの会の３人がめちゃくちゃスキです」「素敵な関係性」「豪華共演ですね」「３人の素敵な関係がわかりますね」「楽しそう」などのコメントが寄せられた。

ホランは８年間キャスターを務めたＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月〜金曜・午後３時４９分）を今年３月末に卒業後、金髪ショートにイメチェンした。