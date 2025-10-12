苦戦が続く状況の打開なら、なんだって試す。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第1試合に、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）が出場。昨シーズンの優勝を支えたとまで言われる効果抜群のパワーテープ（ファイテン）が、いつもと違うところに貼られていることに放送席の2人、さらにファンも注目することになった。

【映像】気合いを込めた？例のテープが貼られた場所

セガサミーフェニックスは、ファイテンとサプライヤー契約を結んでいる。選手たちはこめかみなどにテープを貼った状態で試合に臨み、昨シーズンは見事に初優勝を果たした。もはや勝利のための努力が、選手たちのトレードマークのようにもなっている。

今期は開幕から4連続ラスなど、まさかの大苦戦からシーズンが始まった。そこからはっきりと浮上するきっかけを掴めず、3ケタマイナスから抜け出せていない。すると醍醐は、いつも通りの表情で入場、卓についたが何か様子がおかしかった。

異変に気づいたのは放送席の実況・小林未沙。「醍醐さん、右手にパワーテープ貼ってますね」。続いて解説の河野直也（最高位戦）も「いつもは頭につけることが多かったと思うんですが」と続いた。またファンも「手に貼ってる」「ツモ力アップ？」「ツモ力強化してて草」「ツモる右手よく映るから良いと思うｗ」と次々に反応していた。

手に貼る効果があったのか、醍醐はトップこそ取れなかったものの2着に。ポイントを持ち帰ることに成功した。ここからパワーテープの力がさらに指先に行き渡れば、強烈なツモが繰り返される？

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

