RADWIMPS、朝ドラ『あんぱん』主題歌の制作秘話「苦労の量が尋常じゃない」
ロックバンド・RADWIMPSが、12日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：15〜11：09）に出演し、朝ドラ主題歌の制作秘話を語る。
【場面カット】貴重な3ショット！林修とRADWIMPSの野田洋次郎＆武田祐介
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは映画『君の名は。』ほか新海誠作品の音楽などを手掛け、今年メジャーデビュー20周年を迎えた人気バンド・RADWIMPSの野田洋次郎（ボーカル・ギター・ピアノ）と武田祐介（ベース）。
バンドのほぼ全楽曲の作詞・作曲を手掛ける野田にとっても「挑戦だった」と語るのが、朝ドラ『あんぱん』の主題歌「賜物」だ。10回以上修正を繰り返し半年以上かけて作ったという制作秘話を明かす。そばで見ていた武田も「苦労の量が尋常じゃない」と語るこの曲に込めた想いを、野田が打ち明ける。
メジャーデビュー20周年の節目を迎えた今、「“ここで新たに”という思いが湧き上がってきた」タイミングで制作された新アルバムについても語る。バラエティには滅多に出ないRADWIMPSのこれまでとこれからが凝縮された貴重なインタビューとなっている。
