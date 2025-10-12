ABCテレビ『DAIGOも台所』京都出張ロケ アウトドア体験→DAIGO「S・T・Tですね」
ABCテレビの料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜』は、13〜17日の5日間にわたって特別企画「出張！DAIGOも台所in秋の京都」と題し、京都府南部の宇治・城陽エリアで行った出張ロケの模様を放送する。
【番組カット】京都ロケで大はしゃぎするレギュラー講師陣＆DAIGO
2024年12月の“京丹後市編”以来、2回目となる京都出張ロケ。今回は、気軽にアウトドア体験が楽しめる城陽市のテーマパーク「ロゴスランド」を舞台に、キャンプやバーベキューなど秋の行楽にオススメの料理をおなじみのレギュラー講師陣(日本料理・簾達也氏、西洋料理・紫藤慧氏、中国料理・河野篤史氏、料理コラムニスト・山本ゆり氏)からDAIGOが教わる。
京都ロケは、宇治の広大な茶畑を背にスタート。宇治のお茶を使った料理を紹介予定だと言う河野氏に、「しぶいですね〜まさに僕たちみたい。“うじちゃ”ならぬ“おじちゃ”ですね（笑）。おじさん4人で頑張っていきましょう！」と早速、名（迷）だじゃれを披露する。
その言葉通り、今回のロケでは、DAIGOと先生たちが童心に帰ってはしゃぎまくる！園内には遊具やアウトドアグッズがあふれており、河野氏とは巨大トランポリンで「イェ〜〜イ！」と仲良くジャンプ。また、ゆり氏とは、超ロング滑り台を“うぃっしゅ”ポーズを決めながら元気よく滑り降りてくる。ほかにもDAIGOは紫藤氏とおそろいの寝袋に入り「寝ましょうか！おやすみなさい！」とボケるなど、アウトドアを無邪気に楽しむ。
収録後、DAIGOに感想を聞くと「S・T・Tですね」と返答が。「外で・作るのも・楽しい！これが一番です。バーベキューはあまり行かないタイプですが、いつもの先生方・スタッフの皆さんとやれて、まさに大人の修学旅行気分。みんな高校生に戻ったような感じで、本当に楽しかったです」と振り返った。
【番組カット】京都ロケで大はしゃぎするレギュラー講師陣＆DAIGO
2024年12月の“京丹後市編”以来、2回目となる京都出張ロケ。今回は、気軽にアウトドア体験が楽しめる城陽市のテーマパーク「ロゴスランド」を舞台に、キャンプやバーベキューなど秋の行楽にオススメの料理をおなじみのレギュラー講師陣(日本料理・簾達也氏、西洋料理・紫藤慧氏、中国料理・河野篤史氏、料理コラムニスト・山本ゆり氏)からDAIGOが教わる。
その言葉通り、今回のロケでは、DAIGOと先生たちが童心に帰ってはしゃぎまくる！園内には遊具やアウトドアグッズがあふれており、河野氏とは巨大トランポリンで「イェ〜〜イ！」と仲良くジャンプ。また、ゆり氏とは、超ロング滑り台を“うぃっしゅ”ポーズを決めながら元気よく滑り降りてくる。ほかにもDAIGOは紫藤氏とおそろいの寝袋に入り「寝ましょうか！おやすみなさい！」とボケるなど、アウトドアを無邪気に楽しむ。
収録後、DAIGOに感想を聞くと「S・T・Tですね」と返答が。「外で・作るのも・楽しい！これが一番です。バーベキューはあまり行かないタイプですが、いつもの先生方・スタッフの皆さんとやれて、まさに大人の修学旅行気分。みんな高校生に戻ったような感じで、本当に楽しかったです」と振り返った。