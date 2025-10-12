テレビ東京『バカリズムのワンカット紀行』5年ぶり復活「撮影も放棄」→街の人がスマホでワンカット撮影
テレビ東京は、2020年まで3年半、BSテレ東で放送していた『バカリズムの30分ワンカット紀行』をパワーアップして地上波で復活。13・14日の深夜24時30分から2夜連続で放送する。
【番組カット】秋らしい色合いのチェック柄衣装を着こなした齋藤飛鳥
緻密に計算された台本をもとに、街の人たちが出演者となりワンカット撮影で街の魅力を伝えるという内容の「ワンカット紀行」。当時は「あのテレ東はついに編集まで放棄した」と話題になった。
あれから5年経ち、撮影機材が驚くべき進化を遂げ、同じ内容をスマホで手軽に撮影できる時代になった。そこで、復活にあたり番組は「撮影も放棄」。街の人たちがスマホをリレーしてワンカット撮影に挑む。
紹介する街は「西荻窪」。第一夜は昼の北口の様子、第二夜はディープに盛り上がる夜の南口の飲み屋街をワンカット撮影する。MCをお笑い芸人のバカリズムと、アシスタントを俳優の齋藤飛鳥が務める。
