Âç¿Íµ¤¤¹¤Ã¤Á¡¼¡¢ºÂÄ¹½¢Ç¤Á°¤Î¶ìÇº¡¡¡È¤É¤óÄì¾õÂÖ¡ÈÀèÇÚ·Ý¿Í¤Îµ¤¸¯¤¤¤ÇÊ³µ¯
µÈËÜ¿·´î·àºÂÄ¹¤Î¤¹¤Ã¤Á¡¼¡Ê53¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ58Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¹õÅÄÍ¡Ê55¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡È°ì¸À¡É¤ÇÊ³µ¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢2¿Í¤¬°ÊÁ°¤«¤é¹¥¤¤Ç²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥ì¡¼Å¹¤Î·ÏÎóÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤Á¡¼¤Ï¡Ö¹õÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡£¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢°¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ä¤ó¡£¤½¤ä¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡ÖËÍ¤¬ºÂÄ¹¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÈÖ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤Ç¤¤Ø¤ó¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸åÇÚ¤Ë¤ª¤´¤Ã¤¿¤ê¤¬¤Ç¤¤Ø¤ó¤Ê¤¢¡¢¤°¤é¤¤¤Ç¡£¼Ò°÷¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì»Å»öÆþ¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¤Í¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤È¾¯¤·¹Ó¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢¤¹¤Ã¤Á¡¼¤Î·ÝÎò¤Ï10Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ó¡¢¤¤Ä¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ê¹õÅÄ¤Ë¡Ë¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¼Â¤ÏËÍ¡¢¥Ð¥¤¥È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¹õÅÄ¤¬¡Ë¡Ø¤¹¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ó¤«¥¢¥«¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤ÜÂ¤é¤ó¤Í¤ó¡£100Ëü¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤éÂß¤·¤¿¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¹õÅÄ¤Ëµ¤¸¯¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î»þ¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¡¢¡È¤¢¤ë»ö·ï¡É¤Ç¶à¿µ¤·¤Æ¤Ï¤ë»þ¤ä¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤É¤óÄì¤Î»þ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤¬¡£»Å»ö¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶à¿µ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¹õÅÄ¼«¿È¤â»Å»ö¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ã¤Á¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¡¢¤É¤óÄì¤Î¿Í´Ö¤Ë¡Ø100ËüÂß¤·¤¿¤í¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²¶¡¢¤â¤¦ºÇ°¤ä¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡Ø²¶¡¢¤É¤óÄì¤Î¿Í¤Ë¡ÈÂç¾æÉ×¤«¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥«¥ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤è¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤ÆÊ³µ¯¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¹õÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£
¤³¤ÎÏÃ¤Ë¡¢¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡¢º£¤ÎÏÃ¡£¥¹¡¼¥Ã¤È¤»¤¨¤Ø¤ó¡£°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Ê¤¢¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£