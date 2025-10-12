ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤ÎÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¡¢DIY¤Ç¡È¤Û¤Ü»ÅÀÚ¤ê¤Ê¤·¡É¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê²È¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥¹¥´¥¤²È¡Ù
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡ÊÅÄÃæÂî»Ö¡¢»³º¬ÎÉ¸²¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎË²Ï¤Ï¤ë¤Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ëBS¥Æ¥ìÅì¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥¹¥´¥¤²È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡Ë¤Î¤¤ç¤¦12ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ÈÃæ¤ËDIY¤ò¶î»È¤·¤¿²È¶ñ¤¬¤¢¤ë¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥´¥¤²È¡ÛÆÈÁÏÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¡¡»³º¬¤ÈÎË²Ï¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡£¤«¤ï¤¤»°³Ñ²°º¬¤ÎÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Ë¡¢3¿Í¤Î»Ò¤¬¤¤¤ëÉ×ºÊ¤ÈÉ×¤ÎÎ¾¿Æ7¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¼´Ø¤Ë¤Ïº¬ÉÜÀîÀÐ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤âÈ´·²¡£»³º¬¤ÈÎË²Ï¤Ï2³¬¤«¤éÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï21.6Ä¡¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¡£Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤¿Â¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÉ¤ä¾²¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ü¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¾ÈÌÀ¤âºÇ¾®¸Â¤Ç¡¢É×¤Ï¡ÖÅ·°æ¤Ë¾ÈÌÀ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹©É×¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³º¬¤ÈÎË²Ï¤¬ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó°ìÂÎ·¿¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¥·¥ó¥¯¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÆÈÁÏÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤¤Ã¤Á¤ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ç¡È¿ßË¼´¶¡É¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î±ü¤Ë¤Ï¿²¼¼¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î²£¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤¬Â³¤¯¡£É×¤¬´ù¤äÃª¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤òÊ¬¤±¤ëÊÉ¤òDIY¡£³ÆÉô²°¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤Ü»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¤¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤¤ê¡£1³¬¤Ë¤Ï¡¢ÆóÀ¤ÂÓ¶¦Í¤ÎÏÂ¼¼¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¿ÆÀ¤ÂÓ¤¬Êë¤é¤¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤³¤â¡¢»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¯¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë·úÃÛÈñ¤Ï¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¤Î¡Ö50¼ïÎà¤Î¿¢Êª¤ò°é¤Æ¤ë¹¤¤Äí¤Ç¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤òËþµÊ¡ª¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤Ø¤Î»ú¤Î²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥´¥¤²È¡ÛÆÈÁÏÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¡¡»³º¬¤ÈÎË²Ï¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡£¤«¤ï¤¤»°³Ñ²°º¬¤ÎÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Ë¡¢3¿Í¤Î»Ò¤¬¤¤¤ëÉ×ºÊ¤ÈÉ×¤ÎÎ¾¿Æ7¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¼´Ø¤Ë¤Ïº¬ÉÜÀîÀÐ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤âÈ´·²¡£»³º¬¤ÈÎË²Ï¤Ï2³¬¤«¤éÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï21.6Ä¡¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¡£Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤¿Â¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÉ¤ä¾²¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ü¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¾ÈÌÀ¤âºÇ¾®¸Â¤Ç¡¢É×¤Ï¡ÖÅ·°æ¤Ë¾ÈÌÀ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î±ü¤Ë¤Ï¿²¼¼¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î²£¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤¬Â³¤¯¡£É×¤¬´ù¤äÃª¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤òÊ¬¤±¤ëÊÉ¤òDIY¡£³ÆÉô²°¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤Ü»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¤¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤¤ê¡£1³¬¤Ë¤Ï¡¢ÆóÀ¤ÂÓ¶¦Í¤ÎÏÂ¼¼¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¿ÆÀ¤ÂÓ¤¬Êë¤é¤¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤³¤â¡¢»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¯¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë·úÃÛÈñ¤Ï¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¤Î¡Ö50¼ïÎà¤Î¿¢Êª¤ò°é¤Æ¤ë¹¤¤Äí¤Ç¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤òËþµÊ¡ª¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤Ø¤Î»ú¤Î²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£