BTSのJIN（ジン）は、朝からサムギョプサルを食べる！ 歌手チェ・イェナが8日、韓国公営放送MBCの芸能トーク番組に出演し、JINとの逸話を公開した。

コラボしたJINに話題が及ぶと、チェ・イェナは「BTSのJIN先輩の単独アルバムのフィーチャリング提案が入った。てきた。『Loser（feat．YENA）』という曲だが、最初に提案を受けた時『私をなんで？』という気がした」と話し始めた。

続いて「歌を聞いてみたが、聞いてすぐに完全に私のスタイルだった。自分が本当にうまくできると思った。自信を持って無条件にやると言った。良い機会にすると言ったし、JIN先輩の単独コンサートにもゲスト出演した」と話した。

最も注目されたのは食生活に話題が及んだ時だった。チェ・イェナは「『さすがワールドクラスは違う』と感じたのが朝食の時だった。食堂で、JIN先輩は薄切りサムギョプサルを自ら焼いてくれて、ラーメンも箱でプレゼントしてくれた」と自慢した。

サムギョプサルは豚バラの三枚肉を焼いて野菜などと食べる、ボリュームのある韓国の名物料理。会場の全員が「朝からサムギョプサル？」と、全員が驚きの反応だった。