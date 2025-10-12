「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「よく」「みんな」など、使っていませんか？

職場や会議の場で、やたらと「それ、よくある話ですよね」「みんなそう言ってましたよ」と言う人がいます。

一見、知見がありそうに聞こえるこの言葉は、実は「頭がいい」と勘違いしている人ほど多用しているフレーズです。

「みんな」「よく」「いつも」「ちゃんと」などの一般化された言葉。

これらは便利に見えて、実は何も言っていないのと同じです。

たとえば、「みんなそう思ってます」と言っても、実際には「誰が」「いつ」「どんな場面で」そう言ったのかがわかりません。つまり、何を根拠に話しているのかが曖昧なまま。それでも自信満々に話してしまうと、「この人、深く考えてないな」と見抜かれてしまうのです。

「考えている風」なだけで、思考は止まっている

こうした人の特徴は、「いつもそうですよね」「だいたいそうなるものです」――

自信ありげな言い回しに聞こえますが、よく見ると具体性がまるでありません。

つまり、「考えているようで、事実に基づいていない」＝思い込みなのです。

「みんな」「よく」「いつも」と言ってしまう人は、思考の深さではなく、浅さをさらけ出しているだけです。

自信をもって話していても、それが曖昧な言葉なら、周りは「この人、考えてないな」と冷めて見ています。

頭のいい人は、感情でも解釈でもなく、事実を見て、対話を進めるのです。

