来春のセンバツ出場につながる秋季東海地区高校野球大会が１８日、愛知で開幕する。県１位の聖隷クリストファーは１９日、豊川（愛知２位）―津商（三重３位）の勝者と対戦。今夏の甲子園で初出場初勝利の立役者となった来秋ドラフト候補・高部陸（２年）が、県大会に続き、東海も全試合完投宣言。チーム初のセンバツ出場、２季連続甲子園へ強い意欲を見せた。

夏の甲子園で一回り成長した高部は「昨年は自分が連投して負けてしまったので、（今大会は）自分で勝ちたいという思いがあります」と決意表明した。昨秋は県３位で東海大会に臨み、１回戦で同年夏の甲子園出場校・菰野（三重）に１失点完投勝利。準々決勝の至学館（愛知）戦は、２失点完投（自責１）も０―２で完封負けしており、今大会は貪欲に勝利を目指す。

県５試合を１人で投げ抜いたが、「疲労も抜けて、いい感じで調整できています。大会後半で、フォームが崩れている部分があったので、確認しているところです」。チームは２１年に東海大会で準優勝しながらセンバツ出場を逃した苦い経験がある。鉄腕は聖隷の歴史を塗り替えるため、優勝まで投げ抜く覚悟だ。

最大の武器である直球は、現巨人２軍監督・桑田真澄さんの教えを基に築き上げられた。高部が小学生低学年時、父・佳さんが、講演を聴講。「息子が１４０キロを出すには？」と質問。桑田さんは「肩甲骨です。柔らかくないと球速は出ません」と回答。以来、肩甲骨のストレッチを続け、可動域を広げてきた結果が球速アップにつながった。

直球に頼りすぎていた昨秋から投球の幅も広がった。以前は投げていたチェンジアップを今夏から再習得。夏の甲子園で、緩急をつけるための変化球の重要性をさらに感じた。秋の県大会ではスプリット系の球種も取り入れ、ＭＡＸ１４７キロの直球を効果的に見せる工夫を重ねている。

甲子園で高部のほかにスタメン出場した２年生は、大島歩真二塁手と、江成大和左翼手のみ。「一戦一戦が大事になる中、どれだけいい投球で臨めるか」。聖地を沸かせたエースがチームをけん引する。（伊藤 明日香）