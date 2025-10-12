女優の森尾由美が近影を公開した。

森尾は１２日までに更新したインスタグラムに「ｃａｒｓ ａｎｄ ｃｏｆｆｅｅ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ 滞在中の週末は夫の趣味にお付き合い」と書き始めると「最近は軽自動車が人気だそうです この日も自慢の愛車をたくさんの人が披露していました」とつづり、白のＴシャツとデニム姿で車の横に立ち笑顔を見せるショットをアップ。

続けて「車の事は全くわからない私のお目当ては…塩パン！花より団子の私でした…」と記すと、大きな口を開け塩パンを頬張る姿を披露した。

この投稿にフォロワーからは「Ｚは旦那さんの愛車かな、由美ちゃん軽トラ 似合いそう 塩パンおいしかったかな 楽しんでますね」「ゆみちゃん！可愛いですっ」「塩パン美味しいですよね」「カジュアルな私服もお似合いでステキ」「Ｇパン、とても似合ってます」などの声が寄せられている。

森尾は１９９２年に海外コーディネーターの一般男性と結婚。９３年に長女、９９年に次女が誕生。２０２２年６月には、長女が森尾にとって初孫となる第１子女児を出産したことを報告していた。