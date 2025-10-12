競技歴50年という、91歳の長寿ボウラー。

ボウリングの魅力、そして長寿と健康の秘訣を聞きました。

正確なコントロールで見事な投球を見せるは、冨工 冨雄さん。昭和9年生まれの 御年91歳です。

月に1回以上プレーしている高齢者を対象にした「日本ボウリング場協会」の今年度の長寿ボウラー番付で、90歳以上が選出される “横綱” に認定されました。

（冨工 冨雄さん(91)）

「力ではなくて、球を落とす場所とレーンの(感覚を)早くつかむ。みんなでストライクを出して、みんなで褒めてやる。賑わいがものすごくいい」

狙ったポイントに投げられる正確なコントロールが武器だという冨工さん。

競技歴はなんと50年以上。

ベストスコアは「180」で1ゲームの平均は「140」ほどだそうです。

月に2回、65歳以上の愛好家13人が所属する長崎市内のボウリングクラブで練習に励んでいます。

ゲーム開始の合図は、決まって冨工さんの掛け声です。

（冨工 冨雄さん(91)）

「がんばるぞ！オーッ」

（クラブのメンバー）

「みんなでワーワーしているのが、健康になる(秘訣)。足と腕(を使うから）どこも悪くない。仕事も行っている」

（クラブのメンバー）

「(冨工さんは)憧れ、いつまでも元気でゲームを楽しんでいるから」

日本ボウリング場協会は、仲間と話しながら楽しめ、適度な運動量で健康維持にも効果的として、趣味としてのボウリングを推奨しています。

全国の約1万人の高齢者が掲載されている長寿ボウラー番付で、90歳以上の横綱に認定されているのは、冨工さんをはじめ619人。

県内の男性は7人だけです。

（冨工 冨雄さん(91)）

「最高です」

熊本県天草市生まれの冨工さん。

18歳から県内の建築会社に勤務し40歳の時に独立。

85歳で引退するまで、500軒近くの住宅を手掛けて来たそうです。

ボウリングを始めたのは、約50年前。雨の日でも室内で手軽に楽しめることがはじめたきっかけでしたが、次第に熱中していったそうです。

大好きなボウリングを続けることにもつながる健康の秘訣は自身が考案した健康体操とウォーキングです。

（冨工 冨雄さん(91)）

「500歩、歩数は。健康の1番できる運動」

昭和から平成、令和と、何事にもチャレンジし続けてきた91歳の冨工さん。

これからの目標は100歳を越えても現役ボウラー。

目指すスコアは200の大台です。

（冨工 冨雄さん(91)）

「第一に仲間と共通したスポーツをやれる楽しさ。健康だからやれる。やるから健康」