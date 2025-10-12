◆サッカー◇高円宮杯Ｕー１８プリンスリーグ東海 第１４節 浜松開誠館２−０ジュビロ磐田Ｕー１８（１１日・浜松開誠館総合Ｇ）

３位の浜松開誠館が２位のジュビロ磐田Ｕ―１８を２―０で退け、連勝。プレミア参入戦出場圏内に勝ち点１と迫った。前半３３分にＦＷ田窪悠己（３年）が２戦連発弾で先制。同３９分にはＭＦ川合亜門（３年）が追加点を挙げ、守備陣は磐田攻撃陣を完封。浜松開誠館は次節、１８日に首位の清水エスパルスユースと１４時から三保で対戦する。

１６８センチのＦＷが再び浜松開誠館に勝利を呼び寄せた。前半３３分、田窪がこぼれ球に反応。「監督にはまずはシュートから、と言われていたので右足を振り抜いた」。ボールはクロスバーに当たった後、ゴールへと吸い込まれる。小柄なストライカーは大きなジャンプで喜びを爆発させた。

春に右足中指脱臼骨折で２か月近く離脱した。県総体は復帰途上で、全国総体では２試合とも途中出場。「けがをしている時もコツコツ努力してきた」。トップチームに合流してからも、持ち前のスプリント力を高めるトレーニングなどに打ち込んできた。

前節の藤枝明誠戦は前半２８分に田窪が決めて勢いに乗り、９発のゴールラッシュ。２位・ジュビロと直接対決での２戦連発に青嶋文明監督（５７）は「スピードはあるし、ボールを収められる。体を当てるのがうまい」と評価。またもやＶ弾を決め、シュートの精度という課題も解消されてきた。

参入戦出場圏内に勝ち点１差に迫り、次節は清水との対戦。その後は選手権期間に入り、プリンスリーグは一時、中断する。「こういう状況で清水と試合ができるのは大きい」と青嶋監督。総体に続く選手権での県２冠へ勢いをつけるために、首位のオレンジ軍団も撃破する。（塩沢 武士）