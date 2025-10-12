イスラエルでは11日、イスラム組織ハマスに拘束された人質家族らの集会に、アメリカのウィトコフ中東担当特使らが姿を見せ、広場は歓喜に包まれました。

ウィトコフ氏は11日、イスラエルの都市テルアビブで集会に登場し、「何世代にもわたる紛争によって分断されていた国々を、トランプ大統領は一つにまとめた」と述べました。集会には、ハマスに拘束された人質の関係者や市民ら数千人が集まり、観衆からは、「ありがとうトランプ」という声が何度も上がりました。

集会に訪れた人

「希望に満ちています。この2年間で初めてです。この時をずっと待っていました。本当に実現することを願っています」

トランプ氏は、13日にも人質が帰還するとしています。

一方、ガザ地区では、停戦が発効したことを受け、避難していた住民が戻り始めています。南部・ハンユニスに自宅があるムハンマドさんは10日、自宅に帰りました。戦闘前に自然の中に建てられた家は、完成間近でしたが、イスラエルによる攻撃でほとんどが破壊されていたということです。ムハンマドさんの家族は「新しい我が家を楽しみにまっていたのに全て壊されてしまい本当に悲しい」と話し、厳しい現実に直面しています。