タレント関根勤（72）が12日までに自身のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。幼少期から好きだった大スターの”衝撃エピソード”を実名で紹介した。

今回の動画ではお笑い芸人ケンドーコバヤシをゲストに迎え、大物俳優らのエピソードやスキャンダルを起こした時の会見ネタなどで盛り上がった。

その中で関根は「俺は小学生の時から宍戸錠さんが好きだったのよ」と20年に死去した俳優宍戸錠さんの名をあげた。ケンコバが「そういえばずっと宍戸錠さんのものまねされてましたよね」と言うと、関根はさっそく宍戸さんの顔マネを披露し、ケンコバを爆笑させた。

そして関根は「宍戸錠さんを知らない人に説明しておかなきゃいけないんだけど、すごい2枚目だったわけですよ。小林旭さんとほとんど同期で。で、（宍戸さんは）いい男すぎて役がないので、60年ぐらい前ですよ、ここ（両頬）にシリコンを入れて、悪役（顔）になって。そしたら（石原）裕次郎さんと並んじゃったんですよ」と宍戸さんのエピソードを紹介。

「それで20年ぐらい前ですか、“お世話になった”って言って手術して（両頬の）シリコンをとったら、カッチカチになってたという」と続けた。

それを聞いたケンコバは「覚悟が違いますよね。（頬の）“改造”までするっていう」と感嘆。関根は「“豊頬”だもん。しかも20代でですよ。いい男だったんだから」と熱く宍戸さん話を語った。ケンコバは「憧れます」と話していた。