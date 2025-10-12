大好きな彼から言われたひと言をきっかけに、37歳のときに「美人になりたい」と垢抜けを決心した櫻田こずえ（＠kozue_sewing）さん。13年間とことん自分と向き合い続けた結果、50歳になった現在、自分でも「美しい」と思う理想の姿に近づいたそうです。

恋人が顔をまじまじと見ながら…

──「美人になる」と一念発起し垢抜けに励まれたという櫻田さんですが、そのきっかけはどんなことだったのでしょうか？

櫻田さん：35歳のころ、大好きだった男性がいたんです。告白してはフラれていたんですが、何度目かの告白でやっとつき合うことができました。でもある日、彼が私の顔を至近距離でまじまじと見ながら「もう少し顔がよかったらな」と言ったんです。

── びっくりする言葉ですが…櫻田さんはどう受け止めたのでしょうか。

櫻田さん：自分がブスだという自覚はあったので「こんな私に好かれても迷惑だよね」という気持ちがいちばんでした。でも、申し訳なさと同時に「じゃあ、どうしたら彼の好みに近づけるんだろう」とも思い、外見を磨く努力を始めたんです。今考えるとすごくポジティブですが、それくらい彼のことが好きだったんです（笑）。でも結局、彼には半年後くらいにフラれてしまいました。

ちょうどそのころ、コンプレックスだった毛穴を改善するというブログを運営していたんですが、だんだんとネタがつきてきて。失恋した後に「外見磨きがネタになる！」と思い、変化を記録していきました。

垢抜け開始から半年ほど経ったころ

──「自分がブスだと自覚があった」とのことでしたが、小さなころから外見へのコンプレックスがあったのでしょうか？

櫻田さん：小学生のときに男の子に「ブス！」と何度も言われたことをきっかけに、「自分はブスなんだな」と自覚しました。ただ、それで落ち込んでいたわけではなく、外見で戦うことは早々にあきらめ、明るく楽しいキャラで戦う「ポジティブ・ブス」戦略で生きてきました。

でも、外見を否定されてフラれたことで戦略の転換を余儀なくされ、自分の外見と向き合うなかで、「私だって本当はかわいくなりたい」という気持ちがあったことに気づいたんです。

3万枚の自撮りで自分を研究

── そこから櫻田さんの垢抜け道が始まったわけですね。美人になるためにまず始めたのはどんなことでしたか？

櫻田さん：「美人になれる」と書いてある本をとにかく読み、ファッションやメイク、言葉づかい立ち振る舞いなど、得た情報はなんでも実践していきました。それと、骨格診断やパーソナルカラー診断などを受けて、客観的に自分をとらえる努力もしましたね。

試行錯誤をするなかで、ファッションやメイクも「基本を学ぶ」というのが大事なんだなとわかりました。雑誌やSNSを見ればトレンドはわかるけれども、その流行りを取り入れる基礎がないと垢抜けられません。だから、ファッションやメイクの基礎を学べる本を読み、実践しながらセンスを磨きました。

── 自撮りを3万枚ほど撮られたそうですね。

櫻田さん：最初はブログのために仕方なく外見の変化を撮っていたんです。でも、結果として自撮りが私を美しくしてくれました。

── どういうことでしょうか？

櫻田さん：美人に見えるかどうかって、ディティールよりも実は全体の印象がとても大事なんです。普段、人がほかの人を見るときって至近距離ではなく1mくらい離れたところから見ますよね。だから、美人に見えるためには全体のバランスが美しく見えることを追求したほうがいいんですよ。

それで、毎日自分の全身を自撮りして、どこが改善点なのかを洗い出していきました。雑誌の素敵なスタイリングをまねしたコーディネートを着て撮影して比較もしていました。そうすると、モデルさんはウエストをしぼっているからスタイルよく見えるとか、垢抜けのポイントに気がつくんです。

ほかにも、どの形の襟ぐりのタンクトップがいちばん似合うかや、スカートの丈を1センチずつ変えてどの丈がきれいに見えるかを探ったりもしました。

自撮り写真を並べ変化を目に見える形にした

── もはや研究ですね…！

櫻田さん：ずっと自分のことを「ブス」としか見ていなかったんですが、自撮りを通して「この子をどうやったらかわいくできるのか」というプロデューサー目線で「素材」として客観的に見られるようになりました。

「自分は美人」と言い聞かせて泣いたことも

── 自分と向き合い続けるのはエネルギーも必要だと思います。大変ではなかったですか？

櫻田さん：40歳のころから数年間、つらい時期がありました。服や髪型が少しずつよくなってきていたのに、髪型も服装も突然またダサくなり、迷走し始めたんです。今思うと、内面では「自分はブスだ」と思っているのに「美人になろう」と頑張ることで、気持ちと行動がアンバランスになっていたんですよね。「自分は美人だ」と自分に言い聞かせて泣いたこともあり、うつのような状態ですごく苦しかったです。

── それはつらかったですね。

櫻田さん：はい。それで、ひとまず外見のことは置いておいて、一度自分の内面と向き合うことにしたんです。カウンセリングや心理学の講座などを受け、自己肯定感が上がってきたところで大きな転機がありました。

── どんなことがあったのでしょうか？

櫻田さん：心理学の講座で「昔好きだったことや趣味を思い出してみてください」という課題が出て、小さいころはかわいい洋服を作るのが好きだったと思い出したんです。それで、花柄の布地をさっそく買い、スカートを作りました。

若いころからかわいい服への憧れはありましたが、「ブスの私には似合わない」という気持ちもあったし、骨格診断でシャツやパンツスタイルといったクール系の服が似合うと言われたこともあって、フェミニンな服装は避けていたんです。でも、できあがったスカートを着てみたら思ったよりも似合っていて、自分自身が心から喜んでいるように感じました。

転機となった手作りのスカート

その経験から、他者の目線も大事だけれど、まずは自分の心を大事にして着たい服を着ようと思うようになりました。そうやって自分の望みと外見を一致させると、自分で言うのもなんですが格段にきれいになっていったんです。

これからもっと美しくなりますよ（笑）

── そのころから表情がうんと柔らかくなっていますよね。

櫻田さん：そうなんですよ。ずっと自分に自信がなくてこわばった笑顔しかできていなかったんですが、自然な笑顔がだんだんできるようになり、すごくきれいになったと言われるようになりました。そのとき、たとえ外見に多少のマイナスポイントがあったとしても、人は幸せを体現している人の笑顔を美しいと感じるんだと気がついたんです。きれいになるヒントは自分の中にあったんだと感じました。

もちろん、それまで客観的にどう見えるのかを研究してきたこともムダではなくて、自分のなりたい姿と他人から見える姿のちょうどいいバランスをとるための大切な技術になっていると感じています。

── 理想の姿を体現された櫻田さんですが、垢抜けはここで終わりなんでしょうか？

櫻田さん：これからもっと美しくなりますよ（笑）。私もまだまだ、自分を100%肯定できてはいません。人は自己肯定できるほど美しくなると思うので、私には垢抜ける伸びしろがまだまだあると思っています！これからも自分の気持ちを大切にしながら、垢抜けていく自分を楽しんでいきたいです。

取材・文／阿部祐子 写真提供／櫻田こずえ