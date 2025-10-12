お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が12日までに更新された、関根勤のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」に出演。「1回、家庭を作ろうと思った」エピソードを明かした。

今回の動画では関根がお笑い芸人ケンドーコバヤシをゲストに迎え、憧れの大物俳優らの型破りなエピソードやスキャンダルを起こした時の会見ネタなどを出し合い、盛り上がった。

その中でケンコバは「僕が憧れている記者会見があって、古谷一行さんが1度だけ、いわゆるセクシー女優のかたと（浮気が報じられてマスコミに）、バレて囲まれた時に（報道陣から）“古谷さん！家庭があるのにどういうことですか！？”“セクシー女優のかたと寝たんですか！？”と言われたら、（古谷さんが）“おう、寝たよ！気持ち良かったよ！”って言って、車でバーッと入っていったんです。かっこいい〜、と思って」と、22年に死去した俳優古谷一行さんが92年に報じられた不倫騒動の際、マスコミの質問に対して言ったコメントを紹介した。

それを聞いた関根も「かっこいい〜」と同意。するとケンコバは「そのため（そういうセリフを言う会見をやるため）だけに、”1回家庭を作ろうか”と思ったぐらい。それ言うために…」と告白し、関根を爆笑させていた。