「免疫の謎」のさきに見出された真実…制御性T細胞が変える医学の地平

2025年のノーベル生理学・医学賞は、免疫応答を調節する「制御性T細胞（regulatory T cell, Treg、以下Tレグ）」を発見した坂口志文・大阪大学免疫学フロンティア研究センター（IFReC）特任教授らに贈られた。

私（塚崎）は10年以上前から、その業績と可能性の大きさからノーベル賞受賞を確信し、坂口教授に制御性T細胞をテーマとした一般向け書籍の刊行を提案した。坂口氏の快諾を得て、発見に至る研究史と最前線の成果を紹介する共著『制御性T細胞とはなにか』を2020年に刊行した。本稿では同書の内容を紹介しつつ、今回の受賞理由と今後の展望を改めて考察したい。

免疫は病原体などの異物を排除するために働く。かつての免疫学は、その仕組みを明らかにする学問だった。しかし1995年、坂口氏によりTレグが発見され、自らを攻撃しないためのもう一つの免疫制御機構（免疫寛容）の存在が明らかになった。

坂口氏がTレグの「機能」を見出し、今回ノーベル賞を共同受賞した米国の2人の「遺伝子」同定の成果が重なったことで、全貌が明らかになった。この発見は、自己免疫疾患からがん免疫まで、医療のパラダイムを根底から変えるものだ。

ノーベル賞に結びつく多くの発見は「セレンディピティ（幸運な偶然）」が契機となることが多い。しかし坂口氏の研究は、観察と仮説に基づいた一貫した探究の成果である。

坂口氏は早くから「免疫寛容を誘導する免疫細胞が存在する」と確信し、周囲の懐疑や困難を乗り越えて研究を続けた。そして1995年、過剰な免疫応答を抑制する特異なリンパ球を、細胞表面にマーカー分子CD25（IL-2受容体α鎖）を持つ「Tレグ」として報告した。その後、遺伝子レベルでもそのメカニズムを解明した。

20代で立てた仮説を数十年かけて証明したその姿勢こそ、坂口氏が「科学者の中の科学者」と称される所以である。

Tレグ発見のプロセスは、『制御性T細胞とはなにか』に詳しい。1976年に京都大学医学部を卒業した坂口氏は、生体を守る免疫系が自己を攻撃する自己免疫疾患に興味を抱いた。大学院で病理学を学んでいた当時、愛知県がんセンターの研究で、「生後3日目のマウスから胸腺（T細胞が成熟する臓器）を摘出すると、卵巣などに炎症が起きる」との報告があった。それは自己免疫疾患らしい、強い興味を抱いた坂口氏は大学院を中退し、そちらに移って実験を始めた。

胸腺を取ったマウスでは自己免疫疾患が起こるが、正常なT細胞を移植すると発症しない。「免疫の攻撃を抑えるT細胞」が存在するのではないか、という仮説が生まれた。

坂口氏は、免疫を抑えると考えられるT細胞集団を除去したところ、マウスが多臓器に自己免疫疾患を発症することを確認した。さらに、1995年、CD25を細胞表面のマーカーとして同定し、Tレグと命名した。

花開く異端の研究

これまで免疫を活性化すると考えられていたT細胞の中に、逆に免疫反応を抑制する細胞集団（Tレグ）が存在するとの発見は、免疫学の常識を覆すものだった。当時、免疫系は外敵排除のためにいかに強く働くかに焦点が当てられ、免疫を抑える細胞の存在は異端視されていた。

坂口氏の報告から数年後、米国のImmunex Corporation（現・アムジェン）に所属していたBrunkow氏とRamsdell氏は、「scurfyマウス」と呼ばれる免疫異常のマウスに注目した。このマウスは、原爆後の放射線影響研究の過程で米国オークリッジ研究所が作製した突然変異系統の1つで、皮膚炎や臓器炎など重度の自己免疫症状を示す。名前の「scurfy（ふけだらけ）」は、その外見から来ている。

2001年、2人はscurfyマウスの解析から、X染色体上にあるFoxp3遺伝子を原因遺伝子として特定した。同年、ヒトにおけるFoxp3変異が、重篤な自己免疫疾患であるIPEX症候群を引き起こすことを明らかにした。

坂口氏もこれらと独立に、Foxp3がTレグに特異的に発現し、Tレグの発生と機能を制御するマスター遺伝子であることを実験的に証明した。Tレグ研究はここで世界的ブレイクスルーを迎えた。

進む多方面での応用

Tレグは免疫を抑えるブレーキとして働き、炎症や拒絶を抑制する。自己免疫疾患ではTレグを増やすこと、がんではTレグを抑えることが治療戦略となる。Tレグを「標的」にするか、「薬剤」として利用するかの両方向で、免疫が関わる様々な治療法開発が可能になる。

自己免疫疾患やがんに加えて、臓器移植における拒絶の制御、アレルギー疾患、感染症、さらには神経難病など、多方面で応用が進んでいる。まだ実用に至ったものはないが、人類への貢献という意味でノーベル賞の受賞にふさわしいもので、大きな可能性を秘めている。

Tレグを用いた治療について、疾患領域ごとの最新動向を整理したい。

自己免疫疾患は最も臨床試験が進んでいる領域である。ポーランドのPolTREG社は、1型糖尿病患者に自己Tレグを継続して投与する試験で、病勢進行を遅らせる可能性を報告している。

また、低用量IL-2によってTレグのみを選択的に活性化する薬剤は、サノフィやアムジェンが開発しており、全身性エリテマトーデス（SLE）などで臨床試験中である。日本では中外製薬もIL-2改変分子に取り組み、アレルギー疾患への応用を目指している。

がん治療においては、Tレグは腫瘍内の免疫応答を抑えてしまうため、その除去により治療効果を高められる。免疫チェックポイント阻害薬の中には、ヤーボイなど、腫瘍局所でTレグを減少させる作用が示唆されているものもある。さらに、腫瘍に浸潤するTレグを選択的に標的とする抗体や分子療法の開発も進みつつある。一方そうした治療の副作用として生じる免疫関連有害事象があり、その制御には、Tレグを逆に利用する治療も検討されており、両刃の剣である。

移植医療では、腎臓や造血幹細胞の移植後の拒絶反応（GVHD）を防ぐ目的で、Tレグ投与の臨床試験が進む。英国キングス・カレッジ・ロンドンのグループは腎移植での試験を実施しており、免疫抑制薬の減量が主な焦点となっている。

アレルギーでは、Tレグ増加を誘導する薬剤が開発されている。IL-2改変薬のほか、アレルゲン特異的Tレグ誘導も研究されている。効果に個人差が大きく、バイオマーカー探索が課題となっている。

感染症におけるTレグの役割は二面性がある。炎症を抑えて組織障害を防ぐ一方で、過剰に働くと病原体の排除を妨げる可能性がある。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の重症例に対しては、米国でTレグを増やす戦略が研究段階で検討されたものの、実用化には至らず、現在も基礎研究や前臨床研究が中心である。

アルツハイマー病や筋萎縮性側索硬化症（ALS）などの神経難病では、脳や脊髄で慢性的な炎症が進行する。対症療法ではあるが、Tレグはそれを抑制して神経細胞を保護する新戦略として注目されている。米国国立衛生研究所（NIH）はALS患者に対するTレグ投与試験で安全性を報告している。

残された課題

共通する課題に、Tレグの大量かつ安定的な製造がある。さらに、Tレグは環境により性質が変わりやすく、安定性を保つ技術が必要で、iPS細胞が注目されている。日本でも中外製薬がiPS細胞由来のTレグの開発に取り組んでいる。

2025年に入り、Tレグを用いた細胞治療の臨床応用に向けて、大きな技術的前進が報告された。阪大IFReCと中外製薬の共同研究により、Tレグの安定性を制御する分子経路が解明されたのだ。

ゲノム全体の遺伝子を系統的に調べるCRISPR（遺伝子編集）スクリーニングにより、Tレグの働きを決めるFOXP3遺伝子の「スイッチ」が明らかになった。このスイッチはRBPJ-NCOR/HDAC3という複合体で、Tレグの力を弱める働きを持つことが『Nature』誌で報告された。この経路を標的化すれば、誘導型Tレグ（iTレグ）の安定性と抑制機能を高められることが示された点で、画期的な成果である。

また、阪大発ベンチャーであるレグセルは、2025年3月に約68.4億円の資金調達を実現した。ファストトラックイニシアティブがリード投資家で、AMED（日本医療研究開発機構）の研究助成も受けている。レグセルは、Tレグを用いた免疫系制御プラットフォームの臨床試験に本格化に取り組み始めると共に、米国法人を設立し、Tレグ細胞治療の国際展開を加速している。

Tレグ療法は、免疫制御の根本を変える可能性を秘めながら、細胞の安定性・機能保持という課題に阻まれてきた。だが近年、そのボトルネックを超える研究が相次ぎ、iPS細胞由来Tレグなど再生医療との融合も見え始めている。

坂口氏の発見から30年。Tレグは今、基礎から臨床へ、本格的な「免疫制御医療」の時代が拓かれようとしている中で、今回の受賞に輝いた。

坂口氏に最初にお目にかかったのは2015年夏、ノーベル賞の前哨戦とされるカナダのガードナー国際賞受賞に際しての取材だった。医学部を出た坂口氏は、患者を診る臨床医にはならなかった。

「私は病理から入ったので、病気に貢献できればいいですし、最後は人への貢献もある程度して締めたいという思いもあります」とインビューを結んだ。そのための弛まぬ研究を今も続け、その日をたぐり寄せようとしている。

