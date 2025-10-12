佳境を迎えたワールドカップ欧州予選。現地時間10月11日には、グループE、F、I、Kの計８試合が開催された。 注目のグループIは首位のノルウェー、２位のイタリアがともに勝利という結果に終わった。ノルウェーはイスラエルにホームで５−０、イタリアはエストニアにアウェーで３−１と勝利を収めている。 グループEでは、ジョージアを内容で圧倒したスペインが２−０と勝利。３連勝で首位をキープした。そのスペインに前節大敗したトルコはブルガリアを６−１と粉砕して勝点を６に伸ばしている。 グループFのポルトガルが今予選３連勝、グループKの２位アルバニアがセルビアを下すなか、この日は欧州予選で珍事が起きた。ポルトガルのC・ロナウド、ノルウェーのハーランド、スペインのフェラン・トーレス、イタリアのレテギと４人が試合中にPKを失敗。ハーランドはやり直しを含め２度もGKに阻止された（ただ、その後にハットトリック）。 この日の試合結果、グループE、F、I、Kの順位表は以下のとおりだ。

【グループE】１位 スペイン 勝点９／３勝０分０敗／11得点・０失点２位 トルコ 勝点６／２勝０分１敗／９得点・９失点３位 ジョージア 勝点３／１勝０分２敗／５得点・５失点４位 ブルガリア 勝点０／０勝０分３敗／１得点・12失点10月11日ブルガリア １−６ トルコスペイン ２−０ ジョージア10月14日トルコ − ジョージアスペイン − ブルガリア【グループF】１位 ポルトガル 勝点９／３勝０分０敗／９得点・２失点２位 ハンガリー 勝点４／１勝１分１敗／６得点・５失点３位 アルメニア 勝点３／１勝０分２敗／２得点・８失点４位 アイルランド 勝点１／０勝１分２敗／３得点・５失点10月11日ハンガリー ２−０ アルメニアポルトガル １−０ アイルランド10月14日アイルランド − アルメニアポルトガル − ハンガリー【グループI】１位 ノルウェー 勝点18／６勝０分０敗／29得点・３失点２位 イタリア 勝点12／４勝０分１敗／15得点・８失点３位 イスラエル 勝点９／３勝０分３敗／15得点・16失点４位 エストニア 勝点３／１勝０分５敗／６得点・16失点５位 モルドバ 勝点０／０勝０分５敗／３得点・25失点10月11日ノルウェー ５−０ イスラエルエストニア １−３ イタリア10月14日エストニア − モルドバイタリア − イスラエル【グループK】１位 イングランド 勝点15／５勝０分０敗／13得点・０失点２位 アルバニア 勝点11／３勝２分１敗／６得点・３失点３位 セルビア 勝点７／２勝１分２敗／４得点・６失点４位 ラトビア 勝点５／１勝２分３敗／４得点・８失点５位 アンドラ 勝点１／０勝０分５敗／０得点・10失点10月11日ラトビア ２−２ アンドラセルビア ０−１ アルバニア10月14日アンドラ − セルビアラトビア − イングランド【勝ち上がり条件】・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。構成●サッカーダイジェストWEB編集部 【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！