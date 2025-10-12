俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティスト・Ｃｏｃｏｍｉの誹謗（ひぼう）中傷への対応が反響を呼んでいる。

Ｃｏｃｏｍｉは１２日までにインスタグラムのストーリーズでフォロワーからの質問に回答。その中では一部のフォロワーから数々の罵詈（ばり）雑言も寄せられた。

「低脳豚馬鹿猿」などとひどすぎる言葉に対し、「動物３種盛り！！」と一言。「親の教育が悪いせい」とのコメントには「教育良すぎました」とハートマーク付きで返した。「メイクなんかしてもブサイク」との悪口には「メイクは誰でも可愛くなれる魔法です」とキッパリ。「顔見せんな」には「見ないで」と返し、「お前ほどの馬鹿は初めて見た」とのコメントには「初めて頂きました」とつづった。

さらに、スタイルの良さをほめるフォロワーには正直に加工の方法を教えるなど、自然体で受け答えしたＣｏｃｏｍｉ。

ネットは「質問箱にきてる誹謗中傷エグ」「本当に人のする事？と思うような酷いメッセージを送ってる人がいてビックリ」と汚い言葉にショック。「アンチへの対応が清々しすぎて最高」「Ｃｏｃｏｍｉちゃん、さすがだね。素敵な切り返し」「素敵すぎて少し泣く」「有名人の娘ってだけで色々言われてきたんだろうなあ」「アンチに負けるな〜！！」「応援してるファン、いるからね」「アンチへの対応強すぎて益々好きになった」などの声が上がっている。