庶民からも愛された皇后の模範、馬皇后（孝慈高皇后）。『明代帝后半身像（一）孝慈 高皇后』（作者不詳）、明代、故宮博物院（台北）

小都市並みの規模を持つ巨大な密室、後宮。イスラム文化圏のハレムなどと違い、中国的な後宮は、中国の歴代王朝にしか存在しない。そして王朝の永続のために、その制度は改良され続けた。後宮を舞台としたアニメ『薬屋のひとりごと』が人気を博すなど、さまざまな作品でも描かれてきた。3000年以上も存続した後宮は、中華帝国の本質を映し出す国家システムだ。中国史に詳しい明治大学の加藤徹教授は、新著『後宮 宋から清末まで』で、その後宮を軸にした中国史に迫った。

（＊）本稿は『後宮 宋から清末まで』（加藤徹著、角川新書）の一部を抜粋・再編集したものです。

明王朝の開祖は貧農出身だった

歴代王朝のなかでも、明ほど初代の遺志が最後まで貫徹された王朝はまれである。

初代の太祖洪武帝は「引き締め」の達人だった。ホームレス同然の下層農民から身を起こして皇帝となった彼は、権力をにぎると、臣下や人民に対して猛烈な引き締め政策を行った。のみならず、自分の死後もその引き締め政策が維持されることを構想した。

中国の歴代皇帝のうち、農民出身者は前漢の高祖劉邦（りゅう ほう）と、明の太祖朱元璋（しゅ げんしょう）の2人だけである。だが、この2人は対照的だった。

劉邦は無学で豪放磊落な性格で、細かいことは臣下に任せた。また彼の実家はそれなりの農家で、劉邦は若いころ、田舎の道の駅の駅長兼保安官のような顔役をやっていた。

劉邦が若いころに正妻とした呂后（りょこう）は、地元の素封家の令嬢で、出自は夫より上だ。夫の死後は政治を牛耳り、外戚の呂氏が前漢の皇位を乗っ取る寸前までいった。

洪武帝こと朱元璋は違う。彼は有能で、残酷で、自分ひとりで何でもできた。彼は自分以外の誰も信じなかった。いや、この世でたった一人だけ、彼が信頼した人物がいた。苦労をともにした古女房の馬皇后である。

賢い皇后の支えで低い身分から王になった明の太祖・朱元璋（写真：akg-images/アフロ）

明朝一代の後宮の性格を知るためには、朱元璋と妻の人生を知る必要がある。

食うに困り、托鉢僧をやめて反乱軍に

朱元璋は1328年、安徽省鳳陽県（あんきしょう ほうようけん）の貧農の家に生まれた。彼は日本の豊臣秀吉と似ている。秀吉も農民出身で、出世するたびに名前を立派なものに変えた。朱元璋も「元璋」という立派な名前を名乗ったが、もとの名前は朱重八（じゅうはち）だった。八男坊だったらしい。

もともと安徽省鳳陽県は貧しい土地だった。彼が数え17歳のとき、両親や兄たちは凶作のため衰弱死して全滅してしまう。身寄りを失った朱元璋は寺に入り、経文を読むための最低限の読み書きを覚え、托鉢僧となった。

托鉢といえば聞こえがよいが、実際はホームレス同然の漂泊生活だ。彼はもともと独特な面構えだったが、栄養不足と苦労のせいで、ますます荒んだ顔になってしまった。

当時、モンゴル人の元王朝は、漢族に対して圧政を行っていた。民衆の不満は爆発し「紅巾の乱」が起きた。戦乱の時代、托針僧に食をめぐんでくれる余裕のある人はいない。

24歳の朱元璋は、生きる道に迷った。彼は天涯孤独だった。相談できる家族も、師も、仲間もいない。彼が自分で運命を占うと、反乱軍に加われば吉、という結果がでた。そこで僧をやめ、地元の反乱軍に身を投じることにした。

世間は残酷だ。本当に信じられるのは自分だけだ。それが彼の信念になった。

反乱軍の頭目は、郭子興（かく しこう）という名の任俠肌の親分だった。郭子興は朱元璋の顔を見て「てめえみたいな面構えは見たことがねえ」と興味をもち、身近に置いて重用し、自分の養女をめあわせた。これが後の馬皇后である。

皇后の模範、馬皇后

馬皇后は朱元璋より4歳若い1332年の生まれだった。姓は馬だが、名前は不詳。民間の芝居や小説では彼女の名を秀英とするが、歴史的根拠はない。ここでは彼女が皇后になる前にさかのぼって馬皇后と呼ぶことにする。

彼女の父親は殺人犯だった。馬公という名前が伝わっているが、「公」は男性に対する敬称にすぎない。事実上、馬皇后もその父親も本名不詳である。馬公は、詳細は不明だが、人を殺した。

逮捕や復讐を逃れて逐電し、田舎の親分である郭子興のもとに身を寄せた。任俠肌の郭子興は、馬公と意気投合する。年代は不明だが、馬公は早く亡くなり、馬皇后は郭子興の養女となった。

馬皇后の出自は低かったが、彼女は頭も性格も良く、夫である朱元璋を支えた。

反乱軍に身を投じた朱元璋は一時期、親玉の郭子興から疑われ、迫害されたことがある。たまたま飢饉の年で、朱元璋は十分な食事を与えられず、いつも飢えていた。

馬皇后はこっそり餅を焼き、懐にしのばせて朱元璋のもとに運び、食べさせた。餅は熱く、馬皇后は胸にやけどを負ったが、夫は生きながらえることができた。そんな夫婦だった。

朱元璋は戦乱を勝ち抜き、明の初代皇帝、太祖洪武帝にのぼりつめる。彼は建国の功臣たちも信用せず、独裁政治を行った。それまでの皇帝は、今の総理大臣にあたる宰相を置いて政治をするのが普通だった。

しかし、洪武帝は宰相を廃止して、自分が直接に各省庁を監督し、政治のすみずみにまで目を光らせた。よほどエネルギッシュで有能な皇帝でないとできないことだが、疑い深い洪武帝にはそれができたのだ。

疑り深い絶対君主をたしなめた糟糠の妻

洪武帝は激しい性格だった。自分が決めた政策を批判されると激怒し、功臣も罪を犯せば容赦せず死刑にした。馬皇后は、そんな夫をたしなめ、優しい政治を行うよういさめた。

絶対君主である洪武帝も、糟糠（そうこう）の妻である馬皇后だけには頭があがらない。彼女のおかげで洪武帝に殺されずに済んだ人間は多い。

馬皇后は正式に皇后となったあとも贅沢をせず、質素倹約の生活を送り、勉強を怠らなかった。夫の側室に子供ができると、全く嫉妬せず、身近に引き取って身内同然に仲良く暮らした。

一方、自分の身内を甘やかすことはしなかった。あるとき洪武帝は、馬皇后の親戚の者を役人として取り立てようとしたが、馬皇后は「絶対にだめです。理由もないのに外戚に爵禄を与えるのは、法に反しますよ」と断った。唐の楊貴妃などとは大違いである。

ただし、馬皇后は冷たい人間ではない。彼女は、早くに亡くなった自分の両親の思い出を口にするたびに、まるで昨日のことのように悲しみ、涙を流すのが常だった。

庶民からも愛された“大脚”の皇后

洪武帝が即位して15年目の1382年、馬皇后は病気になった。群臣は、病状快癒の国家的な祈禱を行い、また診療のため天下の名医を招くことを請願したが、馬皇后は夫に言った。

「死ぬも生きるも運命です。加持祈禱なんていりません。国家予算の無駄遣いですわ」

洪武帝が、天下一の名医を招くから頑張れ、と言うと彼女は断った。

「もしお医者に診てもらって、それでも私の病気が治らなかったら、あなたのことですから、きっとその医者を死刑にするでしょう。そんなことは、しのびないです」

皇后は危篤になった。洪武帝が遺言を聞くと馬皇后は述べた。

「願わくば陛下が、天下の賢者を求めて諫言に耳を傾け、終わりを慎むこと始めの如くされんことを（最後まで初心を忘れず緊張感を持続すること）。子孫がみな賢く、臣民が自分が活躍できる所を得られますように。私の願いはそれだけです」

こうして馬皇后は亡くなった。51歳。洪武帝は慟哭し、死ぬまで皇后を立てなかった。

馬皇后の肖像画が残っている。皇后になったあとの肖像画なので実物より美化されているはずだが、それでも、絵のなかの彼女は丸顔で、目は小さく、鼻は団子鼻、肌も地黒で、美女とは言えない。また馬皇后は、当時の中国女性としては珍しく纏足（てんそく）もしていなかった。

当時、中国の女性は、貧乏人も上流階級も纏足をするのがならわしで、纏足をしない女性は魅力がないとされた。例外的に、ごく貧しい家の女子は、幼時のころから労働力として家計を支えるため、纏足ができず、自然な足のまま育ったのだ。

洪武帝は彼女に孝慈高皇后という立派な諡号を贈った。中国の庶民は今も敬愛の念をこめて彼女を「大脚馬皇后」（纏足をせず足が大きかった馬皇后）と呼ぶ。

筆者：加藤 徹