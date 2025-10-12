½÷À¤ÎÁªÂò¤Ë»Ä¤ë¡ÖÉÔ°Â¡¢ºá°´¶¡¢ÉÝ¤µ¡×¡¡¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÆü¡¢»ûÅÄÌÀÆü¹á¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö»ä¤¬¶¥µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÕÌ£¡×
¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÎ¦¾å¡¡35ºÐ»ûÅÄÌÀÆü¹á¤¬Âè°ìÀþ¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥ó
¡¡°ÎÂç¤Ê¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤¬Âè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿¡£¼¢²ì¡¦Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¡£º£Âç²ñ¸Â¤ê¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¶¥µ»À¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë35ºÐ¤Î»ûÅÄÌÀÆü¹á¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¤ÏÀ®Ç¯½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²5°Ì¤Ç´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿¡£°úÂà¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¡¢¤½¤·¤Æ7¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼Ä©Àï¤ò·Ð¤ÆÎ¦¾å¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î12ÉÃÂæ¡¢21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¿Í21Ç¯¤Ö¤ê¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¡Ä¡Ä¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤À¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤Ï¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò½ª¤¨¡¢Êì¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¦¾å¿ÍÀ¸¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤ÈÎÞ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿»ûÅÄ¡£100¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ë¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò°ìÂæ°ìÂæ±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£µÏ¿¤Ï13ÉÃ53¡Ê¸þ¤«¤¤É÷0.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç5°Ì¡£¤È¤â¤ËÁö¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬°î¤ì¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿À¶»³¤Á¤µ¤È¤ËÂ³¤¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¡¢¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦Ê¡Éô¿¿»Ò¡¢ÅÄÃæÍ¤Èþ¡¢ÀÄÌÚ±×Ì¤¡¢¤µ¤é¤Ëº£Âç²ñ¤ÏÊÌ¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¤¬»ûÅÄ¤Î´éÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²ÖÂ«¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÂç¹æµã¡£»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¼ð¤é¤·¤¿»ûÅÄ¤Ï¡Ö4·î¤Ë¡ØÂè°ìÀþ¤òÂà¤¤Þ¤¹¡Ù¤È²ñ¸«¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤¯¤é¤¤µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµã¤¾Ð¤¤¤ÇÆ°ÍÉ¤òÌÀ¤«¤¹¡£Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÇÄ©¤ó¤À¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¡¢¡ÖÁö¤êÊý¤È¤«¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Î»þ¤«¤é¤Ï±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Áö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¥È¥Ã¥×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¹¬¤»¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®³Ø4Ç¯¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤3Ï¢ÇÆ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢13Ç¯¤Ë²ø²æ¤äÀÝ¿©¾ã³²¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ß¸½Ìò°úÂà¡£14Ç¯¤Ë·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢16Ç¯²Æ¤Ë7¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£Î¦¾å¤ËÉüµ¢¤·¤¿19Ç¯¤ËÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢21Ç¯¤Ë¤â2ÅÙ¹¹¿·¡£Æ±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¿Í21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×µß¤ï¤ì¤¿°¦Ì¼¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï
¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¦¾å¿ÍÀ¸¤ÏÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¡£³ëÆ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âè°ìÀþ¤Î¶¥µ»À¸³è¤ò½ª¤¨¤ëº£¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¸À¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤ÎÉÔ°Â¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ëºá°´¶¡¢°ÂÄê¤ò¼Î¤Æ¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÉÝ¤µ¤ò½÷À¤Ï»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡
¡¡´ÊÃ±¤Ë³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢100Ê¬¤Î1ÉÃ¤òÁè¤¦À¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿§¡¹¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿»þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¡¢Ã¯¤«¤òÍê¤ëÍ¦µ¤¡¢Ãç´Ö¤òºî¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ëÍ¦µ¤¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤â¶¥µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¦Ì¼¤Î²Ì½ï¤Á¤ã¤ó¤âÎ¦¾å¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Æü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ¾À·¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¡£Âè°ìÀþ¤òÂà¤¯¡½¡½¡£¤½¤¦ÅÁ¤¨¤¿»þ¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¡Ä¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤¹À¼¤Ï¾¯¤·¤À¤±¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¡£9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë»ûÅÄ¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤º¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿¤Þ¤ÞÍ½Áª¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡Éô¤Ï¡Ö»ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¤òÊú¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶á¤¯¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¿»÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ½ÁªÆÍÇË¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢ÃæÅç¤ÏÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿½à·è¾¡¸å¡¢¡Öº£µ¨¤Ç»ûÅÄ¤µ¤ó¤¬Âè°ìÀþ¤òÂà¤«¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê·ê¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°Õ»Ö¤Ï¼õ¤±·Ñ¤²¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»ûÅÄ¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»Ä¤·¤¿»×¤¤¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥é¥ó2Æü¸å¤Î¹ñ¥¹¥ÝºÇ½ªÆü¡£µÒÀÊ¤Ë¿Ø¼è¤ëËÌ³¤Æ»¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¤Ï´ú¤ò¿¶¤ê¡¢Ãç´Ö¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë»ûÅÄ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÎÂç¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ / Kaho Yamanobe¡Ë