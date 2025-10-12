スタンレーレディスホンダ

女子ゴルフの国内ツアー・スタンレーレディスホンダは11日、静岡・東名CC裾野・桃園C（6435ヤード、パー72）で第2ラウンドが行われた。首位と4打差の28位から出た渋野日向子（サントリー）は1バーディー、4ボギーの75で回り、通算イーブンパーの61位で予選落ちとなった。

1番をパーでスタートした渋野だったが、2番パー4で最初のボギーを叩くと、前半はスコアを伸ばせず37。後半も11番、16番、18番でボギーとなり、バーディーは14番パー4で奪った1つに留まった。初日は3バーディー、ボギーなしと安定していたが、悔しい予選落ちとなった。

「ショットがまあまあだった中で、パットが短いのを3回も外してしまったので、結構ショックでした」とコメントを残した。体調、コンディションに関しては「全然大丈夫だったので、それが言い訳になる感じではないなと思います」と説明した。

米ツアーを含め5戦連続の予選落ち。「修正点は結構多いですけど、ショットに関しては前向きに捉えたい」としつつ、「パッティングがボロボロ。パターも新しくしたので、しっかり慣れるように練習したいなと思います」と課題を挙げた。次戦も国内ツアーの富士通レディースに出場予定。



（THE ANSWER編集部）