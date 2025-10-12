記念の集合写真で浮かんだまさかの光景

米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。9日（日本時間10日）の第4戦は、延長11回に劇的なサヨナラ勝ち。試合後の本拠地で撮られた記念ショットでは、ある2文字が浮かんでいるように見え、ネット上で話題を呼んでいる。

驚きの光景が隠れていた。

カメラに向かって笑顔を弾けさせた選手やスタッフたち。ネット上で注目を集めたのが写真の左側最前列の部分。足を交差しながら座っている箇所が「A」となっているように見える。さらに、その左側にあった脚と組み合わせると「LA」の2文字が完成。意図された演出かは不明だが偶然にしては出来すぎのようにも映る。

米ファンの指摘からSNS上では瞬く間に拡散。X上には「誰かLAに気づいた人はいる？ 完璧に並んでるの（笑）」「素晴らしい」「良い目だな、かなりクールだ！」「気づいたんだ」「わあ、すごい」「まさか、だよな？（笑）」と驚きの声が続々と並んでいた。

ドジャースのリーグ優勝決定シリーズは13日（同14日）に開幕。ブルワーズ─カブスの勝者と激突する。



（THE ANSWER編集部）