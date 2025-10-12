

人気漫画家の“トレパク”騒動が拡大している（写真：江口寿史氏の公式Xより）

漫画家・イラストレーターの江口寿史氏が、第三者の写真をトレースして商業用イラストとして利用した“トレパク疑惑”への批判が過熱している。

江口氏の過去作品でも、第三者の写真をトレースしたことが疑われるイラストが次々とネットユーザーによって“特定”されて疑惑が広がっているのだ。

それを受けて、複数の企業が江口氏のイラストを使用した広告素材の公開の中止に踏み切るという状況になっている。ネット上ではさらなる“特定”の動きが続いており、メディアも巻き込んだ批判合戦が巻き起こっている状況だ。

10月10日には新たに、千葉県柏市の市制施行70周年記念のイラストの公開が一時休止された。

筆者自身も、江口氏の行為は問題であると考えており、以前、問題点を指摘している。

一方で、江口氏がここまで叩かれることが妥当なのか、苛烈に叩く側にはまったく問題はないのか？ そんな疑問も湧いてこざるをえない。

“トレパク”行為はどうして叩かれる？

東京2020オリンピックの公式エンブレム撤回や、イラストレーター・古塔つみさんの“トレパク騒動”などの類似事案を見ても、いずれもSNSで激しい批判を浴びていた。

「問題行為をしたのだから、叩かれるのは当然だ」というところだろう。ただ、SNS上には著作権、肖像権を侵害した情報が氾濫している。

たとえば、テレビ番組や著名人の映像の一部を切り抜いた「切り抜き動画」がSNSで拡散しているのをよく目にするが、著作権者に許可を取ったうえで投稿しているようには思えない。

一方で、その投稿に対して「著作権侵害ではないか」「肖像権侵害ではないか」という指摘をする声はほぼ見られない。そうした指摘をしたところで、叩かれるか黙殺されるかのいずれかだろう。

上記のような状況にあるなかで、どうして江口氏や、それに類似した行為を行ったクリエイターは叩かれるのだろうか？

それは、「クリエイターが第三者の肖像・著作物を商用利用した」という点が大きい。

法に触れているか否か以前に、「著名人、成功者が第三者の肖像や創作物を無断で利用してお金を稼いでいる」という行為が、SNSユーザーにとって不満のポイントなのだ。

一般の匿名ユーザーが、法に触れるようなテレビ番組やYouTubeの切り抜き動画を上げていても、著名人の画像が引用の範囲を超えて勝手にシェアしていても、批判が巻き起こらないのはそれに当てはまらないからだ。

その根底には、「成功者を貶めたい」という人々の欲求があることも否めない。有名人や成功者が問題行動を起こしたら徹底的に叩く――というのもSNSの特徴だ。

SNSは「不満のはけ口」という役割も担っている。匿名であっても、プライベートでの不満を公にさらすことには支障もある。日々流れてくるニュースの中で、気に食わない人や事象を叩くのが手っ取り早い。

江口氏が叩かれる“特殊事情”

江口氏の例でいえば、過去の言動や問題が起きた後の対応の不備が火に油を注ぐ結果となったというのも大きいだろう。

江口氏は過去のSNSの投稿やメディア上で、他の人の作品や作品制作のあり方に対して厳しい発言をしてきた。なかには、ネット上の画像の利用や模写を戒めるような発言もあった。それが蒸し返されて、「お前が言うな！」という声が出てきている。

最初のルミネ荻窪のポスターの問題が発覚した後に、江口氏はXに下記のような投稿を行った。

中央線文化祭のイラストは、インスタに流れてきた完璧に綺麗な横顔を元に描いたものですが、ご本人から連絡があり、アカウントを見てみたらSNSを中心に文筆/モデルなどで発信されている金井球さんという方でした。その後のやり取りで承諾を得たので再度公開します。（以下略）

「事後承諾は得た」という報告はされたものの、無許可で画像を使用したことに対する謝罪の意や反省の気持ちに欠けていると見られたことで、かえってこの投稿は批判の声を増幅させてしまったと言えるだろう。

その後、次々と疑惑が浮上する中で、江口氏が沈黙してしまったことも裏目に出てしまっている。

メディアの取材依頼に対しては、弁護士と精査することになっており、外部やマスコミへの発言は控えていること、いずれ自分の言葉で説明するつもり――という主旨の返答をしている。

現時点では詳細は語れないにしても、SNSでも上記のような説明を行い、「誠心誠意、今回の事態に向き合い、責任を果たします」というような言葉があれば、多少なりとも批判は抑制されたのではないかと思う。

“特定班”は正しい行いをしているのか？

これまで見てきたことを踏まえると、江口氏が叩かれる理由は理解できる。ただし、それが正当かどうかというと別問題である。

江口氏の“トレパク”行為が問題であったことは間違いないが、それを批判する人たちにも問題はないだろうか。

そもそも、江口氏のトレース行為を調べて、その結果をSNSに投稿する“特定班”と呼ばれる人たちも、著作権、肖像権の侵害を行っている。

江口氏の作品には著作権があるし、そのトレース元となったとされる画像には肖像権がある。無断でSNSに投稿することは違法行為にあたる。

中にはかなり前のファッション誌やグラビアから類似画像を見つけてきて、それらをSNSに投稿している人たちもいる。これは著作権の侵害にもなるだろう。

本人の公式SNSに投稿されている内容は公開されているものなので、引用を示せば一般的に掲載は許容されるが、過去に出版された雑誌などの誌面を写真に撮ったりスキャニングしたりしてネットに上げるのは、やはり問題がある。

また、トレース元となった人にも配慮したいところだ。たとえば自分自身に置き換えて考えてみていただきたい。

著名なイラストレーターが、SNSやメディアに上がっている自身の写真を無断でトレースしてポスターを作ったとする。それに気づいて指摘したところ、しかるべき報酬を支払うことで利用の継続を打診され、合意をした。

それなのにその後、第三者が自身の画像を無断でSNSにアップして、イラストレーターを批判した。自分の写真がSNSで拡散されるのは不本意なことではないだろうか？

一部の特定班がやっているのはこういうことなのだ。

“パクり”があれば、企業や自治体に報告すればいい

江口氏の問題行為を追及するために、自身が違法行為を行ってしまうのは本末転倒だ。

交通違反を取り締まるのに警察は“スピード違反”や“信号無視”を行っているが、警察だから許される話であって、一般人が同じことをやると、やはり交通違反となる。交通違反を見つけた一般人がやるべきことは、警察に通報することのはずだ。

江口氏の“パクり”が見つかったのであれば、江口氏のデザインを使用している企業や自治体に報告すればよいだけの話である。

SNSで報告するにしても、「江口寿史さんの○○のイラストと、○○の○○さんの写真が酷似している」と文章で書いて投稿すればよい。

また、“特定班”が画像を上げているのを見た人は、安易にその投稿をシェアしたり「いいね」を付けたりするのは控え、「これは違法行為にあたる可能性もあるから、取り下げたほうがよいですよ」と助言するのが適切な行為ではないだろうか？

江口氏を許さないのであれば、他者の権利を侵害している“特定班”も許してはならないのではないかと思うのだが、いかがだろう。

本当に正義感から不正を暴いたり、問題行為を批判したりするのであれば、そのために不当な行為を行ってはならないし、そうした行動は取らないはずだ。

SNSで注目を浴びたいのであれば、他の合法的なやり方を考えればよい。成功者の落ちていく様子を見て日頃の鬱憤を晴らしたいのであれば、黙って見ていればよい。

正義を盾に正義でない行為が行われているのを見るにつけ、筆者は「うさん臭い」と思うのだが、SNS上にはそういう行為があふれているせいか、そう思う人は意外に少ないようだ。

江口寿史氏は再起できるか

あらためて、江口氏の今後はどうなるのだろう？

江口氏は叩かれすぎていると思うし、法律の専門家の意見を見ても、江口氏がどの程度の違法行為を行っているか、現時点では定かではない。トレースを行っていたとしても、その行為自体がただちに問題行為だとは言い切れない。

一方で、これだけの公開中止が起きていることを鑑みると、取引先との信頼関係を大きく棄損してしまっていることも紛れもない事実だ。

現時点ではどちらに転ぶかわからないが、筆者としては、問題行為が思いのほか限定的で、かつ江口氏が誠実な対応をとれば、再起の可能性は十分にあるように思う。

もちろん、以前のような勢いや表舞台に出てくる機会は減ってしまうだろうが、能力の高い人を容易に見捨てることはないのもビジネスの世界である。

（西山 守 ： マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授）