手越祐也さん（37）が、12日放送の『おしゃれクリップ』に出演。独立への葛藤や10年前に急逝した父親への思いを明かしました。

■事務所の独立から5年、第二の人生で感じた寂しさ

5年前に独立を決断した手越さん。当時、所属していた事務所に対する感謝や、離れてしまったことへの寂しさがあったといいます。第二の人生を歩むと決心した一方で、それまで自分が当たり前にいた場所にいられなくなることへの葛藤について明かしました。

そして、手越さんと同じ年に独立したオリエンタルラジオの藤森慎吾さん（42）がVTR出演。友達同士だからこそ知る独立の舞台裏や、似た立場だからこそ言える“独立あるある”を話しました。

■10年前に急逝した父に伝えたい思い

また、トークでは自身の生き方に影響を与えたという父親についての思いも明かした手越さん。実は、自身の“思い立ったらすぐ行動する”という信念には、10年前に急逝した父親の影響がありました。手越さんは、離婚しながらも息子のことを思い続けた父親が「自分の死をもって、息子の僕に教えてくれた」という人生の教訓を明かしました。

さらに、テレビ初出演となる叔母も登場。手越さんと離れて暮らしながらも、常にその活躍を応援し続けていた父親の生前の様子について告白。それを聞いた手越さんは、父親への長年抱いてきた感謝を語り、突然の別れによって直接伝えられなかった思いをカメラに向かって口にしました。

手越さんが出演する『おしゃれクリップ』は、日本テレビ系で12日の夜10時から放送です。