南宋を第三代でつまずかせた悪女と称される李鳳娘。画像は『宋光宗后坐像』（出典：作者不詳）、宋代、故宮博物院（台北）

小都市並みの規模を持つ巨大な密室、後宮。イスラム文化圏のハレムなどと違い、中国的な後宮は、中国の歴代王朝にしか存在しない。そして王朝の永続のために、その制度は改良され続けた。後宮を舞台としたアニメ『薬屋のひとりごと』が人気を博すなど、さまざまな作品でも描かれてきた。3000年以上も存続した後宮は、中華帝国の本質を映し出す国家システムだ。中国史に詳しい明治大学の加藤徹教授は、新著『後宮 宋から清末まで』で、その後宮を軸にした中国史に迫った。

（＊）本稿は『後宮 宋から清末まで』（加藤徹著、角川新書）の一部を抜粋・再編集したものです。

悪女・李鳳娘

世襲政権の永続性は三代目で決まる。鎌倉幕府は三代将軍の源実朝が暗殺され、源氏将軍が絶えてしまった。室町幕府と江戸幕府は、三代将軍にそれぞれ足利義満、徳川家光という個性の強い人物を得て、長く続いた。

江戸幕府は三代目の徳川家光の治世によって、その先も長く続くことになった（提供 ：akg-images/アフロ）

南宋は、第三代でつまずいてしまう。

第二代の孝宗は4人の男子をもうけたが、できのよい3人は若くして亡くなり、健康も頭脳も性格も悪い三男だけが生き残った。孝宗はやむをえず、暗愚な三男に譲位した。これが第三代の光宗（在位、1189年─1194年）である。

光宗は即位したとき、すでに43歳だった。その慈懿皇后（じいこうごう）李氏こと李鳳娘（り ほうじょう、1145年─1200年）は、南宋の後宮では珍しい「悪女」だった。

正史『宋史』后妃伝によると、李鳳娘は、南宋の武将・李道の娘で、生まれたとき、李道の陣営の前の岩のうえに「黒鳳」が群がるという奇瑞（きずい）があったので、李鳳娘と名付けたという。「黒鳳」は黒鳳蝶（くろあげは＝蝶の一種）ないし黒鳳鶏（全身が黒いニワトリ）を指す。中国では、鳳凰は皇后の象徴でもある。黒い鳳凰、は後の彼女を暗示している。

李道が湖北に赴任したとき、皇甫坦（こうほ たん＝姓は皇甫、名は坦）という道士の人相占いはよくあたる、という評判を耳にした。そこで自分の娘たちの人相を坦に見てもらった。

娘たちがお辞儀をしたところ、坦は李鳳娘を見て驚き、お辞儀を辞退して「娘さんは将来きっと天下の母（皇太后）になられるでしょう」と述べた。坦は、それを初代の高宗に言上する。皇甫坦は名医でもあり、以前、高宗の母親である顕仁皇后の目を治療し、信頼を得ていたのだ。

高宗は、孫の趙惇（ちょう とん、後の第三代皇帝・光宗）に、李鳳娘をめあわせた。彼女のほうが2歳、年上だった。

1168年、彼女は数え24歳で嘉王（後の第四代皇帝・寧宗）を産み、1171年には皇太子妃となる。

李鳳娘は嫉妬深く、攻撃的な性格だった。夫の側近の悪口をいつも高宗や孝宗に言い立てた。義理の祖父である高宗は苦い顔をして、皇后の呉氏に「この女は武の血筋だ。わしは皇甫坦に騙された」とこぼした。義父である孝宗もしばしば李鳳娘に「皇太后（高宗の憲聖慈烈皇后呉氏）を見習いなさい。さもないと、ゆくゆくそなたを皇太子妃から廃するぞ」と説教したほどだ。

ところが、李鳳娘は反省するどころか、これは呉氏のさしがねに違いない、と疑った。

異常な嫉妬深さ、側室の暗殺も

趙惇が即位すると（以下、光宗と呼ぶ）、皇太子妃の李鳳娘も皇后にくりあがった。光宗は暗愚で病弱だったため、上皇となった孝宗は引き続き実権を握った。

宮中の内宴のとき、李鳳娘は孝宗に「早く嘉王を皇太子に立ててください」と頼んだ。孝宗が断ると、彼女は「私は、婚姻の六礼（りくれい）にのっとり輿入れした正妻です。嘉王は、その私が産んだ子です。なぜだめなのですか」と食い下がり、孝宗を激怒させた。

李鳳娘は退出したあと、嘉王の手を引いて泣きながら光宗に「上皇さまは、私たちを廃立なさるお気持ちです」と讒言（ざんげん）した。光宗は、父である上皇と会わなくなる。

李鳳娘の嫉妬深さは異常だった。ある日、光宗が宮中で手を洗ったところ、盆を捧げてアシストする宮女の手が真っ白で美しく、光宗は喜んだ。後日、光宗のもとに李皇后から重箱が届いた。光宗があけると、中には宮女の両手が入っていた。

光宗には、皇太子時代から黄氏という側室がいた。光宗の即位後、李鳳娘は皇后に、黄氏は貴妃となった。光宗が即位して3年目の冬、1191年の旧暦11月。光宗は郊祀の儀式で天地を祭るため、斎宮にこもった。そのすきに李鳳娘は黄貴妃を殺し、「突然、亡くなりました」とだけ報告した。

その夜、風雨がはげしく吹きつのり、郊祀の祭壇である黃壇の灯火がみな消え、儀礼ができなくなったという。

光宗のその他の寵妃たちは、李鳳娘によって民間に嫁がされ、宮中から追い出された。

王と上皇の絆を断ち切る李鳳娘

病弱だった光宗の健康は、黄貴妃の死をきっかけに、劇的に悪化していく。朝廷に出て政務を執ることもできなくなった。政務の多くは李鳳娘が決裁するようになった。

李鳳娘は、実家の家廟（かびょう、歴代の位牌を祭るみたまや）の衛兵の人数を、宮中の太廟のそれより多くしたり、自分の身内や係累を取り立てたりした。親属26人、李氏の家来172人が登用され、李氏の食客までが官に補せられる。

上皇となった孝宗と、光宗の溝は深まる一方だ。光宗は長いあいだ、上皇のもとに伺候せず、臣下や侍従は心配して諫めた。

「親子の情は天の摂理でございます。上皇さまの陛下に対する愛情は、陛下の嘉王さまに対する愛情と同じです。上皇さまはご高齢です。おそれながら、もし万一のことがあれば、陛下は天下に顔向けができなくなりましょう」

光宗は反省して上皇のもとに行こうとしたが、李鳳娘が皇帝と百官を押しとどめて行かせない。

1194年、上皇の孝宗は崩じた。息子の光宗は、体調不良と李鳳娘の横車により、父の葬儀も服喪もちゃんと執り行えぬていたらくだった。

強制的禅譲劇の舞台裏

宗室の有力者で政治家の趙汝愚（ちょう じょぐ）が動いた。高宗の憲聖慈烈皇后呉氏は、数え80歳という高齢ながら健在で、汝愚は、呉氏の妹の子である韓侂冑（かん たくちゅう、1152年─1207年）を使って、密かに太皇太后に繰り上がった呉氏と連絡を取ったのだ。

呉氏は高宗の皇后で皇室の長老という権威のもと、光宗を退位させ、嘉王を即位させた（第四代皇帝・寧宗。在位、1194年─1224年）。この強制的禅譲劇は、皇位が皇室内部で継承された「内禅」だったので、この事件を「宋光宗内禅」と呼ぶ。

上皇となった光宗は、祖父や父と違い実権を全く持たなかった。李鳳娘も名目上は皇太后にくりあがったものの、権力を失い失脚。6年後の1200年、李鳳娘は旧暦6月4日に56歳で病死し、慈懿皇后と諡された。光宗は彼女のあとを追うように、旧暦8月8日に54歳で死去した。

『』（加藤徹著、角川新書）

